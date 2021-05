La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República en su nuevo predictamen quitó el tema de la relación laboral para que las empresas dueñas de aplicativos de taxis no estén obligadas a pagar a sus afiliados, los beneficios como gratificaciones, CTS, vacaciones y otros.

Ahora en la iniciativa menciona que las plataformas digitales son solo intermediarios entre el taxista y el pasajero, y para que puedan operar será obligatorio que estas estén inscritas en un Registro Nacional de Empresas Proveedoras de Aplicativos Digitales que estaría a cargo del MTC.

Al respecto, Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, consideró que no existen indicios de subordinación entre la plataforma de aplicativo y los taxistas.

“Lo que se tiene que analizar es el caso concreto si es que la plataforma me dirige, me controla y subordina porque estas no son empleadores, sino un mecanismo intermediario que utiliza la tecnología para poder generar negocios”, refirió.

Incluso, el abogado sostuvo que el taxista no solo usa un aplicativo de taxis para hacer un servicio a los clientes.

“Generar una dependencia genera costos para la empresa, cuando realmente lo que hacen es generar ingresos a personas, en su gran mayoría entre 18 a 40 años. Acá no tienes que tener una relación de dependencia porque en cualquier momento trabajas o de lo contrario te desconectas del aplicativo y haces otras labores”, explicó.

Con respecto a la inscripción de los taxis aplicativos en un registro, Ávalos destacó la medida porque ayudará a tenerlos mapeados, pero pidió que se detalle el fin de este mecanismo.

“Deben decir si solo servirá para saber qué plataformas digitales existen o para revisar que se cumplan ciertos protocolos de seguridad”, mencionó.

Además, el laboralista sugirió que este predictamen debería considerar algunas obligaciones para las empresas de aplicativo de taxis, como seguros contra accidentes o COVID-19.

“Para que las plataformas puedan ser autorizadas tienen que cumplir con el programa de prevención del COVID-19 regulado por el sector. Pero más allá de eso deberían garantizarte seguros y de protección: guantes y mascarillas”, puntualizó.

