El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, saludó que tanto Ecuador, Brasil y Bolivia hayan realizado la apertura de sus fronteras terrestres con el Perú, impulsando de manera importante el turismo y comercio exterior en las regiones limítrofes.

“Esta reapertura promueve de manera trascendental el turismo y el intercambio comercial. Genera empleo e impulsa la economía. No olvidemos que el comercio fronterizo es un importante dinamizador de las economías locales. Quisiera destacar las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como lo gobiernos regionales y todos los involucrados”, señaló.

En ese sentido, comentó que la población debe continuar cumpliendo con las medidas preventivas ante el Covid-19. Asimismo, se recomienda completar su segunda dosis de la vacuna y reforzar la protección con la tercera dosis. De esta manera, se podrá continuar con la reactivación económica y con una oferta de destinos turísticos seguros.

“Hacemos un llamado a la población, a que se sumen a los esfuerzos del gobierno por combatir la pandemia y reactivar la economía, participando activamente en el proceso de vacunación y el uso estricto de protocolos de bioseguridad. Artesanos, guías turísticos, empresarios, apóyennos a incrementar el nivel de vacunación”, indicó.

De otro lado, el titular del Mincetur comentó que una vez abiertas todas las fronteras terrestres podrían ingresar al Perú 750 mil turistas por los pasos limítrofes. Estos se podrían sumar a otros 750 mil que arribarían por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lográndose el ingreso de 1.5 millones de turistas internacionales al país (casi 4 veces las cifras del 2021).

CIFRAS TURISMO

Antes de la pandemia (año 2019), llegaron de todo el mundo al Perú 4 371 787 turistas internacionales (vía aérea y terrestre). La llegada de turistas se registró principalmente por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (60,4%); la Oficina de Control Migratorio del Complejo Fronterizo Santa Rosa – Tacna (21,7%); el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) – Tumbes (7,5%); el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Desaguadero – Puno (3,7%); PCF Kasani – Puno (1,4%); y PCF Iñapari – Madre de Dios (0,5%).

Durante el 2021, con la finalidad de contener la propagación de la pandemia únicamente se permitieron los ingresos de turistas internacionales al país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Bajo estas condiciones, se ha visto afectada la llegada de turistas internacionales. En ese sentido la llegada de turistas (vía aérea) que residen en Brasil totalizó 10 542 (-94,6% respecto al año 2019), Ecuador 9 869 (-97,1% respecto al año 2019), y Bolivia 4 340 (-97,7% respecto al año 2019).

Respecto al comportamiento de viaje, podemos destacar que los turistas brasileños, ecuatorianos y bolivianos eligen como destino de viaje a nuestro país, para pasar sus vacaciones y/o por negocios. En caso, de los turistas residentes en Brasil su gasto promedio de viaje es US$ 878 con una permanencia de ocho noches; mientras que los turistas residentes en Ecuador su gasto promedio de viaje es US$ 786 con una permanencia de seis noches. Por otro lado, los turistas residentes en Bolivia su gasto promedio de viaje es US$ 482 con una permanencia de siete noches.

