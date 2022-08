La aerolínea Air France informó mediante un comunicado que a partir del 30 de octubre próximo habrá un vuelo diario entre París y Lima.

“Les informamos que a partir del 30 de octubre del 2022 Air France incrementará su frecuencia en Lima a un vuelo diario”, señaló el comunicado de la empresa aeronáutica.

¿Cuánto costaría viajar de Lima a París ida y vuelta?

Según las tarifas que figuran en la página web de Air France, los precios para viajar solo de Lima a París, entre el 31 de octubre y 6 de noviembre, varían entre los US$ 573 y US$ 651.

No obstante, los precios para el viaje de vuelta París - Lima bordean entre US$ 650 y US$ 1,400.

En base a estos precios de referencia, un vuelo ida y vuelta del 1 de noviembre al 8 de noviembre costaría alrededor de US$ 1,567.51 o S/ 6,045.

Cabe mencionar, que estos precios son cotizados en la categoría Standar, que incluye un equipaje en bodega de 23 kilos.

¿En qué horario operarían estos vuelos?

El horario para la temporada invierno sería la siguiente:

Lima - París AF483

Salida: 9:50 pm - Llegada: 4:50 pm (del día siguiente)

París - Lima AF480

Salida: 1:10 pm - Llegada: 7:40 pm

