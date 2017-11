Andreas von Wedemeyer: "El antidumping no es un invento"

Hace unas semanas, el Indecopi decidió mantener los derechos antidumping a las importaciones de calzado chino hasta 2021. Para ello, argumentó que existe la probabilidad de daño a los productores nacionales, cuya producción y niveles de venta se han visto afectados. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias ( SNI ), Andreas von Wedemeyer , la medida no está orientada a defender la industria, sino la libre competencia.

¿Qué significa que el Indecopi haya mantenido los derechos antidumping a las importaciones de calzado chino?

El Perú decidió hace tiempo mantener aranceles bajos para competir con el mundo bajo los estándares de la OMC (Organización Mundial de Comercio) –encargada de asegurar el libre comercio–, que junto con entidades como el Indecopi y la aduana evitan el dumping y la infravaloración (respectivamente) de los productos que ingresan a un país.

El Perú se protege entonces de que China practique dumping, pero ¿qué tan representativa es la importación de calzado en el país?

La importación de calzado chino representa el 72% del total de los calzados importados. Y se ha constatado que la magnitud de la diferencia entre el precio promedio anual máximo y el precio promedio anual mínimo de los envíos de calzado chino al mundo, según país de destino, fluctuó en niveles entre 3,65% y 476%, entre 2012 y 2016.

¿Qué quiere decir eso?

Es la capacidad de China de fijar precios en los mercados de destino más allá de sus costos reales. Los calzados chinos llegan a precios hasta 20% por debajo de su competidor más cercano, por ejemplo, en el caso de Perú, de Brasil. El dumping distorsiona mercados, hace la competencia no leal, y lleva productos a mercados con precios que no tienen absolutamente nada que ver con los costos o menores a los de venta en el país de origen, en este caso China.

Entonces, no se está protegiendo la industria.

No, en verdad no se trata de proteger la industria sino de defender la competencia. Es decir, que haya competencia, con precios que no tengan que ver con sus costos, distorsionando el mercado y en desmedro de los productores nacionales que no pueden competir.

Eso está en el marco de la OMC, la cual resguarda la libre competencia para que nadie pueda abusar de ella.

Además, este no es el primer caso de medidas antidumping en el país.

Todo este tema del antidumping no es una invención peruana, nace como una manera de restituir el espíritu de los mercados cuando la libre competencia se ve distorsionada por prácticas desleales de comercio. En todo el mundo pasa esto, muchas economías usan medidas antidumping y de defensa del libre comercio y libre competencia.

¿La medida se aplica también para los textiles provenientes de Pakistán?

Sí, en el caso de textiles hablamos de dumping y subvaluación, sin mencionar el contrabando que también existe. Pero la verdad es que los textiles son más susceptible al dumping y la subvaluación, por eso se habla más de estos productos. Se ha hablado de nueve medidas antidumping (en total) en Perú cuando en otros países los casos son mucho más. Tenemos que ser más proactivos e iniciar estas medidas para evitar que afecten la capacidad productiva del país.

¿Podríamos esperar una situación similar con productos de otros países? ¿Si, por ejemplo, firmamos un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India?

Se tendrían que poner a un lado los productos que son sensibles para darles seguridad de que no pasará esto. Lamentablemente, hay pocos productos con los que nosotros podríamos tener un mercado interesante en la India. Los TLC son un tanto más eficientes cuando los países que los firman tienen economías que se complementan porque los dos producen cosas diferentes, pero si son iguales o parecidos, o tienen a su alrededor también otro producto de característica similar, un TLC resulta ser bastante estrecho.

Autoficha

- Andreas von Wedemeyer obtuvo el grado de Dipl.-Kfm. en Administración de Empresas por la Universidad de Hamburgo, Alemania.



- Ocupa el cargo de presidente ejecutivo del directorio y gerente general de la Corporación Cervesur. Fue reelegido presidente de la SNI hasta 2019.



- “En muchos casos se habla de que se está protegiendo la industria y no es así. Se le da (a través de la libre competencia) la oportunidad de competir eficientemente, productivamente”, agregó.