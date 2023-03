Ana Vernaza llegó unos días al país para una reunión trimestral. Como gerente general para la Región Andina de Electrolux, conversó con Perú21 sobre las tendencias y expectativas para este 2023 en el mercado de electrodomésticos en el Perú.

Vino por unos días. ¿Qué la trae a Lima?

Perú es aproximadamente el 30% de la facturación de la región andina de la cual soy responsable. Entonces, la idea es acompañar al equipo. Intento hacerlo una vez al trimestre. A veces es un poco más de una vez al trimestre, si hay algo puntual a lo que hay que venir como alguna actividad, lanzamiento. Pero esta es una visita tranquila de trabajo (…), para hablar con el equipo, salir al punto de venta, ver nuestros productos, ver la competencia. Usualmente, en una semana alcanzamos a cubrir cuatro o cinco clientes.

Y como parte de esta visita, ¿cómo encuentra el mercado peruano?

El reto más importante es que venimos de dos años, sobre todo 2020 y 2021, de altísima demanda de los productos para el hogar. Fueron años maravillosos para nosotros y para toda la categoría porque no podíamos salir ni viajar. Entonces, decidimos todos en ese momento ponerle foco a nuestro hogar (…). Desde comprar un microondas hasta hacer una remodelación, tumbar las paredes. Todos invertimos en nuestro hogar y yo creo que eso llegó para quedarse. Ya el año 2022 fue mucho más normal porque ya todos estábamos haciendo otras actividades, pero la casa siguió siendo importante.

¿Este 2023 qué productos serían la punta de la lanza en ventas? Considerando, claro, que puede haber un cambio en el comportamiento del consumidor porque ya pasó la pandemia...

Nosotros creemos que, efectivamente, es volver a la normalidad con los cambios que llegaron para quedarse. Es decir, antes de la pandemia, y es la realidad de lo que dicen todos los estudios, teníamos olvidado el hogar. Era el sitio para ir a dormir porque estábamos fuera mucho más tiempo. Hoy se creó una consciencia de la importancia del hogar y se volvió muy aspiracional tener los productos correctos (…). Ya nadie quiere tener la cocina cerrada detrás de la puerta, como era antes, una cocina larga, chiquita. Ahora es parte de tu sala, del espacio donde convives. ¿Y eso qué significa? Que todas las personas que tenían otro tipo de electrodomésticos en un espacio cerrado ya quieran mostrarlos y que se vean lindos.

Entonces, la línea blanca ha ganado un lugar mucho más relevante para el consumidor peruano...

Por supuesto que sí. Antes era el televisor. No deja de serlo por la pantalla que pones, no son cuadros sino una pantalla que se tiene que ver linda porque está en medio de la sala. Esa misma tendencia de la línea marrón, se veía en el equipo de sonido (…), pero las cosas de la cocina no tanto porque estaban guardadas. Ahora, al estar expuestas ante el consumidor, la familia y su espacio social, cobra relevancia su buen estado, que sean sostenibles..

¿Cómo fue 2022 para ustedes en cuanto a crecimiento?

En Perú (la empresa) ha crecido constantemente, a doble dígito desde el año 2016. A doble dígito en promedio.

¿Y para este 2023 qué prevén?

También, crecimiento.

¿A doble dígito?

Sí, por supuesto, versus el año anterior (2022).

¿Tuvieron desafíos a nivel logístico para llegar a las regiones en los últimos meses debido a la coyuntura del país?

Sí, claro, hay retos con lo que ha pasado últimamente en las regiones. Está la zona norte, por ejemplo, que ha sido muy afectada en términos logísticos. Estimamos un decrecimiento de los despachos, no de los pedidos porque los pedidos continúan, sino del tema logístico de más o menos un 30%, pero no es todo el país. Y esto aplica no solamente al Perú. El tema de las lluvias lo veo en otros países. Tengo un Ecuador también con problemas, tenemos Colombia con varias zonas cerradas por un tema de clima y de los desastres naturales, pero estamos en la posibilidad de seguir operando sin ningún problema. Y eso no cambia las perspectivas de crecimiento que tengamos.

En el marco de la inflación, ¿han visto afectados sus márgenes o hay algún riesgo de que se traslade algo al consumidor?

La fortaleza que tiene Electrolux a nivel global es que por ser una multinacional que está en tantos países y con un portafolio tan variado, tenemos la posibilidad de ajustarnos dependiendo de qué oportunidad muestra al mercado. Entonces, si yo veo que voy a traer un producto de esta planta de Electrolux y esa planta ha estado afectada porque la inflación de ese país es mucho más alta, nosotros podemos irnos a abastecer a otra planta del grupo con otro producto similar, no teniendo que sacrificar el margen ni trasladar el alza de precio al consumidor.

Un factor cada vez más competitivo es la posventa. ¿Cómo están respondiendo?

Al consumidor y a nosotros la posventa nos debería importar muchísimo (…). Es un pilar de crecimiento, de desarrollo de la marca, de acompañamiento al consumidor, de tener los repuestos para hacer el servicio. Nuestra área de servicio ha cambiado en los últimos tres años de manera importante. La hemos reforzado, tenemos los canales de comunicación directos por Whatsapp. Hemos unido el servicio de los países andinos y eso es muy importante. Unificamos todo en una única línea que puede responderte en cualquier país y permite más disponibilidad y cobertura en horario porque la gente llama cuando llegó a casa a las siete de la noche.

Datos

-Ana Vernaza es ingeniera industrial formada en la Pontificia Universidad Javeriana, en Colombia. Además cuenta con una maestría en administración de negocios (MBA) en la Escuela de Negocios A.B. Freeman de la Universidad Tulane, en EE.UU.

-La ejecutiva recuerda a los consumidores la importancia del mantenimiento de los artefactos: “Uno debería hacer mantenimiento como al carro para alargar la vida de los electrodomésticos”.

VIDEO RECOMENDADO