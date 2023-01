Las pequeñas y medianas empresas (pymes) aún no se recuperan de las pérdidas que sufrieron por la pandemia, a eso se suma la incertidumbre política y los conflictos que también las afectan. Ana María Choquehuanca espera que las compras públicas les ayude.

¿Cómo se encuentran actualmente las pymes?

Ningún dirigente le va a decir que estamos bien. (...) Estamos lidiando con un tema postpandemia del que todavía no hemos salido, no hemos terminado. No solamente está la coyuntura política, social, económica que ha habido durante la gestión del señor (Pedro) Castillo, no solo por el contexto externo por las consecuencias de la guerra, hay que lidiar también con esta convulsión que hoy vive el país.

¿Avizoran un cambio con este nuevo gabinete?

Habiendo llegado a la época en la que estamos, la generación de confianza se ha perdido, esto es el capital social que tiene cualquier país, entonces las pymes prácticamente no creemos en nadie. (...) Nosotros hemos ido dispuestos a escuchar a la presidenta (Dina Boluarte), a darle nuestras propuestas y decirle cuál es la problemática de cada sector. Ella tiene conocimiento de todo lo que estamos pasando. La acción ha venido de inmediato porque ha dispuesto con los ministros que puedan, a través de un eje transversal de la cartera con la que trabajan, iniciar la solución al problema. (...) Ellos saben que nuestra problemática radica en dos puntos, uno es la falta de mercado y lo que ha generado el cierre de empresas: que los productores tengan informales. El otro es el financiamiento, cómo hacemos para reactivarnos. Con Reactiva hubo una posibilidad, lamentablemente no pusieron candado. (...) El 50% no puede retornar préstamos, no puede retornar nada.

¿A cuánto equivale ese 50%?

Son más o menos 535,000 empresas que ya no pudieron reactivarse, que se perdieron, que cerraron, migraron, quebraron.

¿Qué les ha respondido el Ejecutivo? ¿Cuáles son las primeras medidas que se van a tomar?

El primer paso es la compra pública. El mayor comprador del Perú es el Estado. Yo creo que ahí podemos, por lo menos, resolver el problema de los que aún son formales y lo que nosotros queremos hacer es fortalecer a las pequeñas empresas que aún están dentro del sector formal y pueden seguir creciendo o manteniéndose donde están. Al margen, como Pyme Perú también estamos tratando de consolidar nuestro programa de compras privadas con la Confiep.

¿Cuál es la proyección de crecimiento?

Nosotros habíamos hablado de tres puntos, otros decían 2.8 puntos, pero la situación ha cambiado, así que vamos a ver cuál es el resultado porque recién estamos empezando enero.