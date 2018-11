Amplían la jubilación anticipada hasta 2021, pero hay requisitos

La posibilidad de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se jubilen antes de los 65 años vencía este 31 de diciembre, junto con la ley que avalaba el Régimen de Jubilación Anticipada (REJA). Sin embargo, ayer, el Pleno del Congreso aprobó una propuesta legislativa que amplía la vigencia de la norma hasta el último día de 2021.

De esta manera, los hombres y las mujeres que estén afiliados al SPP y se encuentren desempleados podrán solicitar la jubilación anticipada siempre que hayan cumplido por lo menos los 55 o 50 años, respectivamente. Este sistema se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del bicentenario.

Otros requisitos que deberán cumplir los afiliados que busquen acogerse a este régimen, será acreditar haber estado sin empleo por lo menos durante los 12 meses previos a su solicitud.

Además, el REJA estará limitado a las personas que cuenten con un fondo de pensiones que garantice una pensión que sea igual o superior a un sueldo mínimo , que en la actualidad es de S/930.

Para el ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Juan José Marthans, la extensión de la vigencia no debería generar sorpresa, debido a que no es la primera vez que el Congreso la aprueba.

Sin embargo, explicó que el hecho de que el SPP sea “muy bueno desde el punto de vista macroeconómico”, pero que “aún sea insatisfactorio para el usuario” genera que se evalúen medidas sin el debido análisis técnico.

“Cuando se juntan este tipo de contradicciones, es lógico que con tinte político (algunas personas) se quieran aprovechar (...). Hay una necesidad de perfeccionar el SPP”, destacó.