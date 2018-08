La ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez se mantiene con retraso

El incidente que sufrió el domingo la aeronave del vuelo de 1323 de LC Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generó una serie de retrasos y desviaciones de aviones hacia otros terminales.

Más allá del origen del problema, ello dejó al descubierto que la infraestructura aeroportuaria aún tiene un largo camino que recorrer para poder despegar. Y ello incluye al principal aeropuerto del país, cuya ampliación aún no tiene fecha de inicio debido a un proceso judicial.

Entrega pendiente

Actualmente, el inicio de las obras está previsto para este segundo semestre. Pese a esto, la empresa operadora del terminal, Lima Airport Partners (LAP), aún no recibe los terrenos que faltan para construir la segunda pista de aterrizaje. Se trata de un área de 60,178 metros cuadrados.

“Dicha entrega no puede ser efectuada debido a una disposición del Poder Judicial, inscrita en Registros Públicos, que le impide hoy en día al MTC disponer de una parte de dicho terreno , el cual tiene un impacto directo en la ejecución de la segunda pista de aterrizaje. No obstante, LAP viene manteniendo constante coordinación con el MTC a fin de que se levante dicha medida cautelar”, aseguró LAP a Perú21 a través de en un comunicado.

El proceso judicial mencionado es una disputa que el MTC ha sostenido con la Asociación Valle Skinner, que planteó una demanda de amparo contra el ministerio porque el Estado habría dispuesto de los terrenos como suyos, sin reconocer a la sucesión Valle Skinner como propietaria. Su abogado, Enrique Ghersi, explica el caso.

“ La acción de amparo lo único que dice es que los señores del MTC tienen que expropiar primero. No puede haber una obra sobre un terreno ajeno si previamente no se expropia. Entonces, como el MTC no accedió a la expropiación, se tuvo que plantear una acción de amparo, que ya cuenta con una sentencia en primera instancia favorable”, comenta Ghersi.

Cabe precisar que el reclamo del MTC se basaría en que los terrenos fueron cedidos hace décadas para la construcción de una avenida (hoy la Av. Néstor Gambetta) y ello estaría respaldado por el DS N °37, publicado el 13 de octubre de 1961. Sin embargo, no existe una escritura pública que sustente que los terrenos fueron cedidos.

Constructora a cargo

A pesar de las dificultades que aún enfrenta la ampliación del terminal, LAP destaca que continúan avanzando con los procesos que les permitirán dar celeridad a las obras una vez que los terrenos sean entregados. Uno de los progresos será la elección de la empresa que se hará cargo de construir el terminal.

“En las próximas semanas, daremos por finalizado el proceso de selección de acuerdo a cronograma”, resaltó la compañía.

Dato

El inicio de las obras para ampliar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estaba planificado para el segundo semestre de este año.

La inversión que comprometerían las obras es cercana a US$1,500 millones.