American Express está a un paso de convertirse en la primera empresa de tarjetas de crédito y medios de pago que ingresaría a operar en el mercado chino con un sistema propio que le permitiría procesar transacciones completas dentro del gigante asiático usando la moneda local: el yuan.

La buena noticia para la compañía con sede en Nueva York llegó esta semana, cuando el Banco Popular de China (que equivale al Banco Central de Reserva del Perú) anunció haber aceptado la solicitud de la empresa para comenzar actividades en el negocio de compensación de tarjetas.

Si bien, según Reuters, la decisión de la entidad financiera china no especifica cuándo se aprobará el inicio de operaciones de American Express, la empresa se encontraría en una posición favorable ante otros actores del mercado como Visa o Mastercard. No obstante, deberá enfrentar a competidores locales bien establecidos como la estatal China UnionPay Co.

Operaciones

A pesar de que no está definido en su totalidad cómo operaría la empresa, sus actividades se realizarían de la mano con la fintech china LianLian Group, en la cual invierte desde 2012 y con la que hoy sostiene una asociación estratégica (joint venture).

Esta operación es la que le ha permitido a la empresa estadounidense estar tan cerca de operar en el mencionado mercado asiático, pues su vínculo con Lian Lian también le abrió las puertas para dar el primer paso de este proceso en 2018. Ese año, American Express recibió la autorización para iniciar las preparaciones de una operación en China, lo cual luego devino en la presentación de la solicitud que ahora ha sido aprobada por el Banco Popular.

El anuncio en favor de la compañía neoyorquina se produce a pocos días de que el equipo de negociadores de China, liderados por el viceprimer ministro de ese país, Liu He, viajen a Washington D.C. para firmar la primera fase del acuerdo comercial con EE.UU.

Tenga en cuenta

-China es un mercado donde, solo en 2018, las transacciones electrónicas mediante pagos móviles mueven aproximadamente US$27 billones, según Bloomberg con información de iResearch.

-Al cierre de setiembre del año pasado, el gigante asiático contaba con 8,200 millones de tarjetas bancarias en circulación.

-Del total de tarjetas bancarias, el 90% son de débito. Por ello, esta situación representaría una gran oportunidad de penetración de mercado para las grandes empresas de medios de pago y tarjetas de crédito.