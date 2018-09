Amazon alcanza un valor bursátil de US$1 billón

Amazon pasó a ser hoy la segunda compañía estadounidense en lograr un valor de mercado de un billón de dólares, en la más reciente demostración de la creciente influencia de los colosos tecnológicos.

La empresa de comercio en línea alcanzó ese valor cuando su acción llegó a US$ 2,050.50.

El hito histórico de Amazon se produce casi un mes después de que Apple logró el mismo valor bursátil el 2 de agosto, tras las ganancias del emblemático iPhone.

Sin embargo, la acción de la compañía se replegó levemente tras su récord. Unos 5 minutos más tarde cotizaba a US$ 2,038.71 (con una variación positiva de 1.3%).

Amazon superó por vez primera el umbral de los US$ 2,000 por acción a finales de agosto, tras duplicar su precio luego de 10 meses. Los papeles de la firma tocaron los US$ 1,000 dólares el 27 de octubre de 2017, lo que se compara con los US$ 100 del 23 de octubre de 2009.

Con información de Reuters y AFP