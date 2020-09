En los últimos 12 meses, el dólar ha registrado un crecimiento de 6.83% frente al sol peruano, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esta variación, según Erik Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), sí tiene un efecto positivo en las exportaciones, pero consideró que el impacto también tiene que compararse con lo que se registra en los mercados que compiten con productos peruanos.

“Perú ha tenido una política cambiaria muy estricta que ha mantenido un sol muy duro y eso hace que nuestros productos sean más caros frente a los demás competidores. Brasil, por ejemplo, tiene una moneda bastante devaluada, ahora puede estar entre 14% y 18% más barata en comparación al sol peruano. Por lo tanto, sí es un tema relevante, pero hay que considerar a los otros países de la región”, explicó.

Comentó que, en otras circunstancias, era muy común que el BCR saliera a vender dólares con la finalidad de mantener bajo el tipo de cambio, lo que no está ocurriendo últimamente y les lleva a pensar que el dólar podría mantenerse alrededor del S/3.55 en los próximos meses.

“Esta es una corrección natural por los factores que estamos viviendo. Un dólar más caro sí favorece a la exportación, pero no podemos decir que es la forma de mejorar nuestra competitividad, tendríamos que tener una política un poco más definida”, agregó.

Escenario todavía es volátil

Para Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), las exportaciones sí se ven beneficiadas por este fenómeno, pero debido a las condiciones actuales de contracción de la demanda global, el efecto ha sido bajo.

“Si es que lo hubiese tenido (efecto favorable), ha sido menor porque las exportaciones totales de enero a julio han caído 24%. Por más tipo de cambio al alza que se tenga, eso no va a compensar. Si no hubiera una caída, quizás sí sería importante, pero la demanda internacional todavía no se recupera”, mencionó.

En los próximos meses, teniendo en cuenta que la pandemia continúa y se tienen riesgos políticos locales e internacionales, estimó que el tipo de cambio se mantendrá en niveles altos, entre los S/3.55 y S/3.57.

“Creemos que puede seguir una tendencia tipo serrucho, con subidas y bajadas ante cambios en el escenario político, lamentablemente, sabemos que el virus no va a parar hasta el primer semestre del próximo año. El efecto pandemia en el tipo de cambio podemos suponerlo como alrededor de S/3.55 a S/ 3.57, creemos que ese sería el valor hacia fines de año”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es el consumo? Se lo explicamos