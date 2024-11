Álvaro Uribe en CADE: "Si no se construye confianza inversionista, no habrá cohesión social"

Esta tarde, se inauguró CADE Ejecutivos 2024 en la ciudad de Arequipa. Entre los primeros expositores estuvo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien habló sobre las acciones que ejecutó su gobierno en materia económica y para lograr reducir índices de violencia. Además, analizó el panorama actual de Latinoamérica.

"¿Qué es primero, las soluciones sociales o la seguridad? Siendo importantes ambas, sin una seguridad es imposible conseguir soluciones sociales. Este es un tema controvertido, pero se los dejo como reflexión. El 2002, cuatro millones de colombianos salieron del país. Con el actual gobierno, la cifra se aproxima a dos millones. Nos propusimos construir confianza en Colombia, creamos dos círculos: el vicioso, del cual teníamos que salir, y el virtuoso, al cual teníamos que llegar", empezó su discurso.

Afirmó que aunque no ve a su país convertido en una maravilla, "se avanzó y se hizo el gran esfuerzo de construir una doctrina, crear más seguridad e inversión, lo que nos tiene que llevar a tener menos pobreza".

Aseguró que "si no se construye confianza inversionista, no se construye cohesión social". "Si avanzamos con inversión privada y no con política social, la inversión privada se deslegitima".

Asimismo, el exmandatario consideró que "es importante definir el emprendimiento privado. O nos gastamos la plata del estado en politiquería, o llegamos a plena cobertura del seguro de salud".

DESTACÓ LA ECONOMÍA PERUANA

En otro momento, Uribe destacó que el Perú sea un ejemplo de estabilidad económica, a pesar de sus dificultades políticas.

"Creo que el Perú es un ejemplo para nosotros de estabilidad economica. Tendrá altibajos, pero es un ejemplo. Le desearía al Perú, desde el alma, que la economía la mantengan y que la política la puedan suavizar llevándola al mar tranquilo de San Martin"

Luego de su disertación, el excanciller José García Belaunde, le preguntó cómo veía la relación Trump - América Latina y si había motivos para preocuparse, ante lo cual respondió que hay esperanza en el gobierno del magnate.

"Primero, en las mentalidades que defendemos, la libertad, la democracia, el emprendimiento privado, hay esperanza en el gobierno Trump, pero el discurso de campaña no fue explícito porque él solo dijo que Venezuela y El Salvador le enviaban criminales. Entonces, hay una expectativa esperando qué pasará y qué hará el secretario de Estado, Marco Rubio, y si su discurso puede traducirse en ejecutorias", remarcó.

