Aluminio cae a mínimo de una semana ante menos preocupaciones por suministro

Los precios del aluminio caían a mínimos de una semana el lunes ante el descenso de las preocupaciones sobre el suministro después de que un tribunal brasileño aprobó medidas de emergencia que podrían permitir que la mayor refinería mundial de alúmina reanude su producción.

La semana pasada, Norsk Hydro recibió permiso en Brasil para usar nueva tecnología con el fin de extender la vida de un área de desechos para su refinería de alúmina Alunorte, lo que implicaría el reinicio del 50% de la producción del mineral, que se usa en la fabricación del aluminio.

El aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 2.5%, a US$ 2,077 la tonelada, a las 09:17 (GMT), tras tocar antes US$ 2,044.50, su cota más baja desde el 28 de septiembre. Desde que alcanzó el jueves un máximo de tres meses y medio, a US$ 2,267, ha perdido cerca de un 9%.

Los inventarios del aluminio en almacenes aprobados por la LME ascienden a 963,350 toneladas, menos de la mitad frente a enero de 2017, lo que generó nerviosismo en el mercado.

Las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la demanda en China se incrementaron después de que el banco central redujo el nivel de efectivo que deben tener los bancos como reserva, con la idea de rebajar los costos de financiación en medio de la guerra comercial con Estados Unidos.

En lo relativo al cobre, operadores mostraron también su preocupación por el descenso de las existencias en la LME. Con un nivel de 181,975 toneladas, se han reducido en más de la mitad desde fines de marzo, mientras que las órdenes canceladas han subido más del 50%.

El alza del dólar afecta en general a los precios de los metales industriales, ya que encarece las materias primas tasadas en el billete verde para los tenedores de otras monedas, perjudicando potencialmente a la demanda.

El cobre bajaba un 0.4%, a US$ 6,151 por tonelada; el zinc cedía un 2.2%, a US$ 2,577; el plomo caía un 1%, a US$ 1,977; el estaño retrocedía un 0.1%, a US$ 18,950; y el níquel perdía un 1.4%, a US$ 12,450.



Agencia Reuters