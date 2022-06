En medio de la alta conflictividad social, la escasez de fertilizantes y la inflación más alta de los últimos años, el exministro de Economía y Finanzas Alonso Segura analiza el actuar del Gobierno, los problemas que sortea la minería y menciona qué pasos podrían ayudar a la gestión de Castillo a evitar que la crisis afecte más a los peruanos.

La minería cayó 4.73% en abril. ¿Cómo afecta esto a otros sectores y a la economía?

La minería es un sector que genera muchos eslabonamientos en la economía. Hay muchos sectores que se conectan a la minería y lo que tenemos ahora es una situación en la cual hay importantes minas, como Las Bambas, que están teniendo problemas, que su producción está paralizada por los conflictos en la zona. Y el Gobierno no es un eficaz mediador para poder solucionar esta problemática. En el caso de Las Bambas, estamos hablando, por ejemplo, de unas pérdidas de producción de más o menos el 1% del PBI. El monto de los recursos que se pierden diariamente es bastante significativo. Hay también un reporte que indicaba que hay más o menos tres mil personas que han perdido su trabajo por esta paralización y obviamente los costos económicos van más allá de eso. No sorprende que la actividad minera haya caído porque tienes una de las principales minas paralizada. Sobre todo las que sufren son las pymes y las poblaciones que están más cercanas a las minas.

¿A raíz de las paralizaciones de minas podemos prever una reducción del crecimiento para este año?

Sí, claro, hay dos razones (para una rebaja). Por ejemplo, Las Bambas es más o menos 1% del PBI y Cuajone es más pequeño, pero digamos que si se pasan un trimestre paralizados, estamos hablando de una pérdida de 0.3% o 0.35% del PBI. Con un PBI que a las justas llegue a 3%, le puedes quitar la décima parte de ese crecimiento. Ese es el efecto directo, pero también hay efectos sobre potenciales impactos en otras minas o que esto se contagie, o el impacto sobre la confianza empresarial y las expectativas de inversión. Otro factor es que el mundo se está complicando, y no solo por el tema de subidas de precios a nivel internacional, de inflación; se está complicando porque el crecimiento viene más débil, además de las posibilidades de que haya una potencial recesión. Hay factores que sugieren que el entorno del crecimiento global podría ser menos favorable de lo que se había anticipado.

Considerando factores de riesgo como el de la escasez de fertilizantes o decisiones de la Reserva Federal de EE.UU., ¿cree que el Gobierno está siendo poco consciente de la realidad que se avecina?

Ningún gobierno ha tenido la varita mágica de la solución para evitar que haya conflictos, pero acá en realidad hay un problema mayor, que el Gobierno tiene una actitud antiminera en varios de sus principales representantes porque pareciera que quisieran que esto se diera. Por ejemplo, las declaraciones de la vicepresidenta (Dina Boluarte) en Davos, básicamente cargando contra el sector minero formal. Es un cambio cualitativamente importante. Parece que el Gobierno no es consciente de la relevancia del sector minero para la economía peruana y todo lo que está en un contexto de subida de precios, de crisis alimentaria y de todo el impacto de bienestar que podría generar.

¿Considera que la resolución de conflictos ha dejado de ser una política de Estado?

Es difícil decirlo, no sé cuál será la situación de los equipos abocados a resolución de conflictos. En general ha habido una erosión del capital humano y de las competencias en múltiples dependencias del sector público, empezando por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), que sería uno de los principales ministerios y sus dependencias involucrados en esta lucha contra la crisis alimentaria. Ahí tenemos al más reciente ministro y han destituido y retirado a varios altos funcionarios. Así tenemos un sector (Desarrollo Agrario) que ha sido devastado. También está Transportes y Comunicaciones (MTC) o el propio Midis. La misma vicepresidenta es ministra del Midis y anduvo diciendo esas cosas (contra la minería formal) y el presidente anda diciendo que solo tienen hambre los ociosos. Vemos discursos inflamatorios contra la inversión privada, y la inversión minera en particular, de parte de miembros muy representativos del Gobierno.

En cuanto a los retiros de los fondos de las AFP, algunos analistas dicen que eso podría afectar el tipo de cambio. ¿Hasta qué punto existe el riesgo de que suba el dólar?

Lo primero que debo decir es que yo soy miembro independiente de un fondo de pensiones. En un momento inflacionario tú no puedes inyectar veintitantos mil millones de soles o buena parte de eso a la economía porque nos afecta a todos. También están complicando la gestión de los portafolios de los afiliados porque estás teniendo que salir de los activos más líquidos y sobre el tipo de cambio va a haber evidentemente venta de activos también del exterior. Eso significa que va a haber una mayor oferta de dólares, lo que genera cierta presión a la baja en el tipo de cambio en los próximos meses por la magnitud de lo que se tiene que traer y vender en dólares. Lo cierto es que el efecto está, es un efecto agregado sobre cualquier variable que pudiera impactar en el tipo de cambio. No es la única variable porque puede haber otras que jalen el tipo de cambio hacia arriba también. No quiero que esto se vea como que estoy pronosticando una dirección del tipo de cambio.

¿Qué acciones puede tomar el Gobierno para evitar que recrudezca la variación de precios?

El Gobierno necesita una estrategia urgente de lucha. Primero, tiene que proteger a los hogares más vulnerables a través de bonos temporales y focalizados. Lo segundo es cómo apoyar a los productores agrarios pequeños, cómo apoyar con los fertilizantes. Es algo que se ha comenzado a hacer tarde, pero se ha comenzado a hacer. Sin embargo, es insuficiente. Entonces, tiene que prestarse mucha más atención a toda una logística ahí, que es bastante compleja, que dudo mucho que el Midagri tenga capacidad de manejar.

Tenga en cuenta

-Alonso Segura Vasi es economista por la PUCP, profesor de esa misma universidad.

-Tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, fue titular del MEF entre setiembre de 2014 y julio de 2016, y es fundador de Hacer Perú.