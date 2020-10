La Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones que preside Carmen Omonte (APP) plantea la creación del Organismo Público de Pensiones y asegura que se basa en una propuesta del exministro de Economía Alfredo Thorne. El economista, sin embargo, marca distancia de dichas afirmaciones y nos da sus comentarios y advertencias sobre la reforma.

¿Qué opina sobre la creación de un organismo público de pensiones? Omonte cita su propuesta para defender la iniciativa.

Lo que ellos plantean en la Comisión de Reforma es que este organismo va a manejar las pensiones, es decir, que van a licitar a los gestores de inversión para que inviertan.

¿Cómo era la propuesta que usted planteó cuando fue ministro de Economía?

Fue un poco distinta. Se trataba de que el afiliado no necesariamente decidía en función de la rentabilidad de las pensiones para mantenerse o cambiarse a una AFP.

¿Y qué hallaron sobre ello?

Encontramos que había una serie de costos comunes en las AFP, tales como marketing, la fuerza de ventas y los backoffices que todas las empresas tenían. Son una serie de costos que si los poníamos en una unidad centralizada, se podrían reducir. Yo ya no estuve (como ministro de Economía) para modificar eso, pero la idea central era que las AFPnet se encarguen de eso.

¿De centralizar todos los procesos administrativos?

Sí, el backoffice y que las fuerzas de venta sean utilizadas por los bancos y compañías de seguro para así generar economías de escala. Eso es lo que dijimos ante la comisión en ese entonces. También que debía haber alguien encargado de cobrar las cuotas de las pensiones. También explicamos que el mismo AFPnet podía ser el que se encargase de ello.

¿Y qué propone la comisión Omonte?

Lo que proponen en el Congreso es distinto. Se trata de un ente que mezcla funciones de entidad supervisora, es decir, le retira dicha función a la SBS y, a la misma vez, se encargará de manejar las pensiones.

¿La AFPnet (de su propuesta) se limitaba al Sistema Privado de Pensiones o también al público?

La propuesta que dimos es que la ONP cumpliera dos roles. Uno de pagar las pensiones a los que estuvieran en el régimen antiguo, y para eso estaba el fondo consolidado de reservas. Y otro era el manejo de las cuentas de la ONP. Algo que nadie dice pero que sí hace la ONP son las licitaciones para la gestión de portafolios. Es decir, presentan un benchmark y analizan cuánto tendría que tener en equity en EE.UU. Entonces, hacen una licitación y digamos que aparecen cinco postores. Entonces, se decide asignar 2 mil millones de dólares para que manejen dicho benchmark. Lo que propusimos es muy parecido a una AFP porque no transformamos esa parte en una clase de ONP.

¿Tienen alguna coincidencia con el proyecto de la Comisión Omonte?

Sí, la pensión mínima. Nosotros propusimos que había que masificar las pensiones. Propusimos una pensión mínima, pero solo para los que están en extrema pobreza o son población vulnerable. Una vez que empiecen a ganar plata, empezaban a acumular las pensiones en cualquiera de las AFP, incluyendo la pública.

La Comisión Omonte plantea crear un fondo de riesgo individual y otro de riesgo compartido, que sería administrado por el Estado. ¿Es un retroceso?

Como economista, creo mucho en los incentivos y desincentivos que se da a las personas. Si se quiere que la gente de altos ingresos subsidie a los de bajos ingresos, se debe considerar primero que la tasa de reemplazo nunca va a llegar al 70%. Hoy está en 30%. Pero si parte de tu aporte va a una pensión de la que no se es dueño, significa que la tasa será debajo del 30%. Es decir, sería una pensión muy baja. Yo creo en los estímulos privados. Lo positivo de la reforma de pensiones debería ser que uno es dueño de su pensión.

¿Qué podría ocurrir si se aprobase?

Me da la impresión de que la propuesta que tiene es converger hacia el sistema de reparto de la ONP y no al sistema de capitalización individual. Y eso es un gran retroceso. Lo digo porque el gran problema de nuestro sistema es la tasa de reemplazo y el hecho de que la informalidad no tiene pensión.

Quedaría dos meses para el debate. ¿Sería suficiente para concretar estas reformas?

Opino que tenemos que poner énfasis en que lo más importante es tener una reforma de pensiones que realmente permita a la población acceder a una pensión cuando llegue a su edad de jubilación.

¿Existe un tema que no se analiza?

Sí, precisamente es la edad de retiro. Con todas las innovaciones que se han hecho en salud, las personas viven más. A los 65 años aún son personas activas. Pero pretender obtener una pensión a los 65 años... se estira el sistema demasiado.

¿La edad de jubilación debería aumentar?

Yo pienso que debería subir, pero la congresista Omonte no quiere incluirlo en el debate porque ahí se genera una oposición dentro del debate.

Y eso no es políticamente favorable en el contexto de elecciones...

Por eso, si la congresista logra atraer a un grupo de expertos y consigue una reforma consensuada hasta el 28 de julio, sería un éxito. Así no la apruebe este Congreso sino el siguiente. Lo importante es lograr una reforma de pensiones que solucione el problema de fondo del sistema.

¿Lo más conveniente es que la reforma se apruebe en este o en el siguiente Congreso?

No nos deberíamos apurar en aprobarlo sino en llegar a una reforma en que estemos satisfechos con ella. La construcción de consensos es parte de la democracia, y la congresista Omonte lo debería saber más que nadie.

Tenga en cuenta

-Alfredo Eduardo Thorne Vetter es director ejecutivo de Thorne & Associates SAC, una empresa dedicada a la asesoría económica y financiera.

-Thorne fue ministro de Economía y Finanzas entre 2016 y 2017 durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

-Es doctor en Economía de la Universidad de Oxford y tiene una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge.

-Además, Thorne ha sido economista en el Banco Mundial y director de la Bolsa de Valores de Lima.

