Argentina vive una situación económica complicada, casi tanto como la del Perú de los 90. El exministro de Economía Alfredo Thorne hace un análisis sobre las medidas que requiere Argentina, a partir de lo que necesitó el Perú.

¿Cuáles fueron las principales medidas del shock que tomó Alberto Fujimori para estabilizar la economía y cuáles debe tomar Javier Milei?

Son dos estrategias un poco distintas. La de Perú fue una en la que prácticamente no teníamos muchos grados de libertad. Estábamos en un extremo. Nuestra inflación era muchísimo más alta. Si la anualizaban era casi como 25,000%. Cuando los trabajadores recibían sus salarios tenían que ir corriendo a cambiar los intis a dólares porque la inflación era tan alta que si pasaban algunos días el poder adquisitivo de esas monedas se esfumaba. En el caso de Argentina la hiperinflación no es tan alta, pero va corriendo muy rápido.

¿Cuál fue la receta de la experiencia peruana?

Perú dejó libre el tipo de cambio, todos los precios y después hizo que el Banco Central de Reserva prácticamente no financie al Gobierno, es decir, no financie la caja fiscal. Con lo cual, solo se gastaba el dinero que entraba y con eso se empezó a estabilizar la moneda y la inflación y, obviamente, se empezó a mejorar las finanzas públicas. El truco de la experiencia peruana fue que tanto la política fiscal como la monetaria se hicieron restrictivas. El BCR sube sus tasas de interés a un nivel bastante alto y el fisco prácticamente no gasta. ¿Qué plantea Milei? La dolarización.

¿Qué tiene que hacer el Gobierno argentino para que funcione?

Para que la situación se estabilice, el Gobierno argentino tiene que hacer una política fiscal muy restrictiva parecida a la que hicimos en los 90. (…) Las posibilidades de ir por la ruta de la dolarización son bajas y probablemente sí tenga que hacer algo parecido a lo que hicimos en los 90. (…) Argentina es un país mucho más complicado que el Perú de los 90. Tiene sindicatos más fuertes, además Milei no tiene mayoría en el Congreso, así que tendría que aliarse con el partido de Macri.

¿Es decir, esto es un proceso de largo aliento?

Milei va a tener que sentarse con los sindicatos y darles algunas concesiones de aumentos de salarios para que puedan aguantar ese shock, obviamente mientras más altos sean los aumentos, más difícil va a ser bajar la inflación. También, Argentina es una economía bastante cerrada, hay gente que se beneficia de la protección y él va a tener que negociar con los industriales y convencerlos de que lo mejor para Argentina va a ser abrir la economía y reducir los aranceles. Junto con su equipo va a tener que identificar las piezas claves con las que tiene que negociar para que le permitan tener por lo menos un mes a tres de hacer su shock y darle resultados al país.

¿También tendría que haber privatización en Argentina?

Pienso que sí, es un ingrediente clave, porque recuerda que el dinero de la privatización se utiliza para reducir la deuda. Entonces si es que no hay privatización los compromisos financieros del Estado son muy altos.

