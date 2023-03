Es empresario agroexportador, ha sido presidente de Comex Perú y ahora fue elegido como nuevo presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Con tal trayectoria, Alfonso Bustamante Canny, conversa con Perú21TV y explica en esta entrevista cuál es la posición del sector privado ante el gobierno de Dina Boluarte y el papel que deberían cumplir las empresas en la coyuntura que atraviesa el país.

¿Cuáles serán los ejes de su periodo en la presidencia de Confiep y cómo llegó aquí?

Primero quiero decir que lo que me llevó a mí a aceptar el encargo de presidir la Confiep fue tratar de generar una respuesta desde el sector privado frente a una reiterada alusión al modelo económico como un modelo fallido, al empresario como culpable de casi todos los males del país y eso nos ha llevado a una narrativa donde los grupos más extremos están generando la agenda del país. Entonces, en los últimos años diría yo, pero con más énfasis en los últimos meses, hemos tenido que la agenda del país ha sido absolutamente política (…), cuando en realidad la verdadera agenda del país es ver cómo le alcanza a todos los compatriotas el beneficio del crecimiento económico derivado del modelo económico y del crecimiento productivo del país.

El efecto del modelo económico...

El modelo económico ha sido un éxito. El Perú ha crecido más que el promedio mundial, más que el promedio regional. Sin embargo, lo que ha fallado monumentalmente en los últimos años es la transferencia de parte de esa riqueza a las poblaciones más vulnerables.

¿Qué actitud tienen ante el gobierno de turno?

Vamos a tener una actitud propositiva con todos los gobiernos que nos toque lidiar, y me refiero al nacional y los subnacionales, pero también vamos a estar vigilantes de que no se mantenga el statu quo, realmente se necesita el cambio. El Perú necesita cambios y no los cambios de Constitución o estos que hemos visto que no se necesitan para lograr resolver los problemas profundos del Perú. Todos los gobiernos que tengan los intereses alineados con ello, con reducir las brechas de la pobreza, con poner al ciudadano al medio, con ser promotores del crecimiento y no de la destrucción. Con ellos vamos a ser propositivos y con los que no lo sean vamos a ser muy críticos.

¿Qué siente usted que se ha aprendido del gobierno de Pedro Castillo?

Yo creo que hemos estado con el gobierno de Pedro Castillo al borde del abismo. Lo que se hizo durante el tiempo que duró ese gobierno fue boicotear y dinamitar todas las instituciones. Se colocó apresuradamente a un gran número de personas en cargos importantes. Y no solo de la primera línea de las instituciones, sino en segundas y terceras líneas, sin capacidades ni cumplir normativas y claramente con un propósito no constructivo (…). Entonces, creo que las lecciones aprendidas es que no podemos estar callados desde el sector privado. Y tampoco podemos ser complacientes con el crecimiento solamente en la economía, pero sin que llegue a los ciudadanos. Este crecimiento le tiene que llegar a todos y el sector privado ha cumplido su rol, así que debemos estar vigilantes.

¿Cuál es el papel que debe tener la empresa privada en medio de esta crisis?

En realidad, en todo momento la mayor responsabilidad de la empresa privada es con la salud de sus empresas (…). Hoy la responsabilidad de los empresarios, en la medida que se vayan consolidando los anillos de responsabilidad de sus empresas, va subiendo. En primera línea, está la responsabilidad con sus trabajadores, el trabajo digno, justo y competitivo. Después, está la responsabilidad con sus clientes, sus proveedores, sus accionistas, pero también con la comunidad que los rodea. También en la medida que nos hacemos partícipes de la economía nacional tenemos un rol propositivo, sino peligra el modelo en el que vivimos, peligra el crecimiento del país y que millones de peruanos regresen a la pobreza (…). Un buen ejemplo es el sector agroexportador.

La presidenta Dina Boluarte anunció que lanzarán Con Punche Perú en todas las regiones y convocó al sector privado. ¿Ya han hablado de esto con los gremios regionales?

Hemos pasado (ayer) desde las ocho de la mañana hasta este momento (6 de la tarde), reunidos con las cámaras regionales, hablando de este tema, y por supuesto que se puede trabajar con ese y muchos otros programas. He encontrado en el grupo de presidentes de cámaras de comercio regionales un grupo de personas que está comprometido con el desarrollo de su región y de su gente y con atraer inversiones; están frustrados en algunos casos por la falta de atención del Estado y por la poca infraestructura que tienen, por ejemplo, los departamentos amazónicos. Hemos invitado a esta reunión en horas de la tarde al ministro de Economía y al viceministro de Gestión Territorial, para ver el tema de los conflictos, y finalmente a la directora de Servir. Ha sido un intercambio muy positivo. Seremos críticos cuando la cosas no caminen.

Datos

-Alfonso Bustamante Canny estudió Administración de Empresas en la Universidd de Boston (EE.UU.).

-Ha sido presidente de Comex Perú y presidente del directorio de Corporación Financiera de Inversiones (CFI). Hoy asume la presidencia de Confiep hasta 2025.