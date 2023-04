Decretos que remecieron el mercado laboral, reactivación del empleo, reforma de pensiones y hasta la evaluación de licencias sindicales que se entregaron en el gobierno de Pedro Castillo; la agenda del titular del MTPE, Alfonso Adrianzén, es amplia. En conversación con Perú21TV, aborda cada tema y adelanta qué se viene en su sector.





El Poder Judicial ya declaró nula la prohibición de tercerizar en el núcleo de negocio, pero algunos analistas cuestionan que la norma no esté derogada. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Trabajo?

Nosotros hemos entendido que tomamos esta posta tras la debacle del gobierno anterior y que existía en la agenda laboral una serie de problemas. Yo he dicho que había un huaico, que también hemos tenido que hacer nuestra ingeniería en nuestra labor. Hay algunas normas que definitivamente han generado la ruptura del espacio del diálogo entre trabajadores y empleadores. Estas normativas a las que haces mención van en esa línea porque generaron este conflicto. Han impedido incluso que el espacio connatural del diálogo dentro de mi sector, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueda reactivar. Sin embargo, el ministerio lo que desea es que se agoten las instancias judiciales y que se pueda determinar ese fin de la controversia de una buena vez.

Y en el caso del decreto de relaciones colectivas, ¿qué acción van a tomar?

De manera igual existe también una judicialización del problema. Entonces, nosotros lo que tenemos por conveniente es esperar que las instancias adecuadas se pronuncien.

En cuanto a la recuperación del empleo adecuado versus niveles prepandemia, y en el contexto de la convulsión y los desastres, ¿cómo se está reajustando la expectativa para el empleo?

Por lo menos (la expectativa es) mantener las cifras de crecimiento del año anterior porque, aunque se critique mucho, en 2022 se creció un poco: 6.2%. Entonces, por lo menos, reiterar eso y cuidar lo que tenemos. No podemos retroceder.

¿Hay algunas acciones que se vayan a tomar en cuanto a promoción del empleo para la zona norte?

Sí hay. Se están discutiendo. Todavía es demasiado prematuro poderlas anunciar en un medio, pero sí se están discutiendo incentivos.

¿Pero cuál es el camino que se quiere seguir?

Lo que sí puedo garantizar es que no se va a caer en populismos. Lo que se va a hacer es una cuestión muy técnica, analizando los mercados y cómo están moviéndose.

Se habla sobre la reforma del sistema de pensiones y llama la atención la postura del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que están coordinando por el momento con el Ministerio de Economía?

Hay una iniciativa que se está trabajando muy en laboratorio. No se quiere hablar mucho del tema aún porque es un tema bastante sensible, se están haciendo las coordinaciones, digamos que en voz baja, para ir llegando a acuerdos ya preestablecidos. Todos tenemos una observación sobre el tema pensionario y algunas críticas al sistema privado, pero tampoco podemos caer en populismos o en facilismos para tratar de resolver un problema. Hay que consensuar. Yo creo que lo más importante que tenemos que rescatar ahora es dialogar sobre los problemas nacionales y, si eso es factible desde el sector público y el sector privado, creo que hallaremos las fórmulas. Se está preparando una iniciativa, la tiene el MEF, los técnicos del ministerio (de Trabajo) también participan, pero no solamente de mi sector, también de otros.

¿Están recogiendo esa iniciativa de usar parte del IGV para los fondos de pensiones?

Es uno de los elementos, pero yo preferiría que sea el propio MEF el que haga pública la propuesta cuando esté consensuada y esté terminada.

¿Cuándo estarían presentando la iniciativa (en el Congreso)?

Quizás a fines de mes, quizás a inicios del siguiente.

Respecto a la licencia sindical que Iber Maraví le dio a la Fenatep Movadef, ¿ustedes la van a evaluar?

Todo tiene que ser evaluado. Como dije, es como si hubiéramos recibido un huaico; entonces hay que analizarlo todo porque no todo anduvo bien. No tengo una posición que decir en público sobre el tema, si estuvo bien hecho o no. Todos tenemos más o menos una percepción de que hubo cierta premura en esa inscripción, pero en realidad eso corresponde a la Dirección Regional de Trabajo; no al ministerio mismo, sino a una instancia menor, que es la que lleva estos registros.

Pero esa dirección está adscrita (al MTPE)...

Pero sí te puedo adelantar que el tema de las evaluaciones de todo lo ocurrido en los 18 meses previos al gobierno de Dina Boluarte se están revisando.

Entonces, ¿esa licencia sindical, sí se va a evaluar?

No solo esa, sino todas. Todas están sujetas a evaluación.

Datos

-La Fenatep, sindicato magisterial de Pedro Castillo ligado al Movadef, recibió su licencia sindical durante el gobierno de dicho expresidente.

-El sindicato obtuvo la licencia durante la gestión de Iber Maraví como ministro de Trabajo.

-El MTPE anunció intervenciones en Ica a través del programa de empleo temporal Lurawi y creará más de 1,400 puestos laborales.