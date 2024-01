El jueves el día amaneció movido con los diversos tuits acerca de que el ministro de Economía Alex Contreras había renunciado a dicha cartera y que ya estaba fuera. Y varios factores hacían pensar que esta noticia no era un fake news.

En primer lugar, porque durante la gestión del ministro se ha sacrificado inversión pública (cuyo impacto en el impulso de la economía es mayor que el gasto corriente) para cumplir la meta del déficit. Reducir la inversión pública en más de S/15,000 millones no es poca cosa.

A esto se suma su altercado con el Consejo Fiscal, un colegiado cuya opinión no es vinculante, en vez de poner paños fríos y aclarar las cosas con ellos, así como asumir compromisos en aras de la transparencia.

También, la poca efectividad de sus programas Punche 1, Punche 2 y el Plan Unidos. Para recordar, el mismo Contreras indicó que cuando lanzó su plan Punche 2 solo se había ejecutado S/5,000 millones de los S/11,000 millones previstos en el Plan Punche 1. Y respecto al Plan Unidos, muchos de los proyectos estaban contemplados en el presupuesto del 2024, cosa que no eran programas extraordinarios. Además, mucha de las propuestas dependía más del Congreso que del Ejecutivo. Algo parecido ocurrió con la pensión de la ONP, dijo que iba a aumentar la pensión de los jubilados en S/100, pero este dependía de que el Congreso apruebe la reforma del sistema previsional, cosa que no ocurrió, lo que no implica que la propuesta del Ejecutivo estaba mal, más allá de las cosas que se podían incorporar.

Otro tema por el se podía esperar la renuncia de Contreras es por su falta de credibilidad para, por ejemplo, decir cuál iba a ser el rumbo de la economía. Si bien no hay una bola mágica para saber esto (hay varios factores que no puede controlar el ministro) y el propio BCR corrige sus cifras cada vez que presenta su Reporte de Inflación, el ministro siempre decía que el deterioro de la economía había tocado piso y que sus Punches lo resolverían todo. Negó varias veces hablar de recesión y luego tuvo que admitirlo.

Otro motivos por el que renuncie es su interpelación en el Congreso. Por lo general, cuando las papas queman se estila renunciar para no someterse al circo del Congreso.

Y se pueden agregar más motivos como los que ocurrió con Petroperú, de permitir que una empresa en quiebra, que manda cartas notariales a exfuncionarios que hablan de su difícil situación, pueda operara tres nuevos lotes que requieren inversión de alrededor de US$400 millones. De dónde invertir, si los ingresos de la petrolera estatal no le alcanzan ni para operar.

Pero no, la gota que derramó el vaso no fueron ninguna de las anteriores, sino que la presidenta Boluarte se reunió con dos economistas: Luis Carranza y José Arista. Se especula de la conversación con ellos.

Así, el ministro Contreras sí presentó su carta de renuncia, pero todavía no se va porque la presidenta Boluarte, todavía no se la acepta.

Quien sea el nuevo ministro de Economía, debe exigir el respaldo de la presidenta y del titular del Consejo de Ministros respecto a las demás carteras. El ministro de Economía es el encargado de las cuentas y se debe respetar cuando el dice esto si o esto no, de lo contrario vamos a estar jugando con las cuentas al final del año y los planes de reactivación no van a servir para nada, como pasa ahora.