En su disertación ante CADE 2023, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, habló sobre la necesidad de un shock de confianza. En entrevista con Perú21, además, explicó la apuesta del Gobierno por avanzar en las reformas de pensiones y regímenes tributarios, pero para ello, subrayó, primero hay que construir consensos.

El Gobierno tiene ya 11 meses. ¿Qué puede hacer en términos de reforma laboral en el tiempo que resta?

Nosotros estamos avanzando a paso firme. La reforma de pensiones es clave. Hemos enviado una reforma de la Ley de Contrataciones, vamos a enviar este año una reforma del régimen tributario que es también otra reforma estructural. Para poder hablar de una reforma laboral primero necesitamos consensos. Esta gestión ha podido volver a juntar al Consejo Nacional de Trabajo y ahí creo que se tienen que discutir las reformas que garanticen los derechos de los trabajadores, pero que también promuevan la competitividad, el impulso para el crecimiento, incentivos para la inversión. Hemos lanzado, en el marco del Plan Unidos, incentivos para la agroexportación, para contratar trabajadores en el sector textil y confecciones; es el paso previo para hablar de una gran reforma. En 11 meses no puedes hacer todas las reformas, necesitas primero construir consensos, y yo aprovecho este espacio para pedir al Congreso su apoyo para avanzar con esta reforma de pensiones y poder también trabajar la reforma de los regímenes tributarios, es la apuesta de esta gestión.

Al principio se dio el plan Con Punche 1, luego el dos y así varios planes, parece que se saca un plan, pero no funciona tanto y luego se saca otro...

Lo que pasa es que cada plan tiene un costo, entonces uno tiene que ir calibrando las medidas y yo lo dije en la conferencia, una cosa es lanzar un plan cuando la inflación está en 8.5% y otra cuando está en 3.8% que es lo que esperamos para noviembre. ¿Por qué razón empezamos con solamente dos mil millones en Impulso MyPerú? Por la inflación, no queríamos interferir en el buen rol que ha jugado el Banco Central de poder estabilizar las expectativas y la inflación, y por eso hemos calibrado el impulso fiscal; hubiéramos podido salir con un plan enorme, que hubiera dinamizado la economía, impulsado la demanda, pero que hubiera podido desestabilizar la inflación, entonces, esa ha sido la estrategia. Y son planes vivos, vamos incorporando elementos también en función de las circunstancias. (...) Entonces, no es exacto que puedes lanzar un plan porque, uno, tiene un costo fiscal, implicancias en las reglas fiscales y, dos, depende mucho del escenario. Hemos hecho una cirugía de alta precisión para evitar que el impulso fiscal afecte la convergencia de la inflación y lo hemos logrado, el BCR ha ayudado a que la inflación se reduzca y el MEF ha amortiguado el impacto del crecimiento que ha tenido esta política.

Algo que preocupa al empresariado es que si bien el Gobierno dice que va a ser transparente, toma acciones como darle a Petroperú lotes para operar, incluso envían notas diciendo que la estatal va a masificar el gas siendo una empresa que no tiene para sobrevivir.

Yo creo que el tema de Petroperú ya se ha discutido ampliamente, ahí ha habido consideraciones fiscales, hay en marcha un plan de reestructuración. (…) Hay un margen importante que va a ayudar temporalmente, pero se ha alcanzado una solución intermedia, que es justamente una asignación temporal a Petroperú, pero creo que no es excusa decir que por el tema de Petroperú no podemos trabajar unidos en una agenda cuando este año hemos, por ejemplo, batido récord en adjudicación de alianzas público-privadas (apps). Estamos actuando con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, estamos promoviendo incentivos para el sector privado en diferentes sectores: construcción, pesca, agroexportación, minería; estamos ampliando las posibilidades de financiamiento incluso para empresas de mayor tamaño. Entonces, creo que la evaluación del Ejecutivo no puede basarse solamente en un punto en donde hay discrepancia, y por eso mi llamado a trabajar más en las coincidencias que en las diferencias y mi llamado también a revertir esta situación de desconfianza generalizada, no del Gobierno sino del país. Esta es una situación que viene desde hace cuatro años, estamos redundando en una situación de pesimismo que al final le termina haciendo más daño al país cuando el Perú tiene enormes posibilidades en muchos frentes: minería, exportación, las nuevas oportunidades que abre el hub portuario, el nuevo aeropuerto, (…) pero me llevo un mensaje valioso del empresariado que es que siento que nos están dando este voto de confianza que falta. Yo creo firmemente que los resultados de la encuesta de expectativas del mes de noviembre deberían revertir y este diálogo franco, pues hemos dicho las cosas como son, va a permitir generar este punto de inflexión en la generación de la confianza.

¿Cuánto se destina por canon? ¿Qué esfuerzos hace su despacho para ayudar en la inversión del recurso?

En el Perú hay un problema estructural que es la baja ejecución y en promedio, por año, se dejan de ejecutar S/18 mil millones en infraestructura, eso es algo que estamos corrigiendo con esta gestión. Este año por primera vez la inversión pública está creciendo y esa es la gran tarea, mejorar la eficiencia. (…) Yo hablaba que en 2024 debemos batir el récord de adjudicaciones de apps, superar los US$8 mil millones este año; en solamente 11 meses hemos superado con creces lo adjudicado los últimos cuatro años, entonces, esta es una señal de que hay algunos inversionistas que sí están confiando en esta gestión; pero necesitamos que el empresariado local, los peruanos que sacaron sus recursos al extranjero lo traigan de vuelta y empiecen a ayudar a construir este Perú.

Tenga en cuenta

En su intervención en CADE, Contreras hizo un llamado para trabajar más en las coincidencias que en las diferencias. “Necesitamos un empresariado valiente y firme que vuelva a creer en el Perú”, subrayó.

Agregó que avanzar la construcción del país, no será posible sin el compromiso del sector privado.