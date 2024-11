Alejandro Narváez: "Petroperú no está en quiebra ni con insolvencia"

El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, aseguró este viernes que la petrolera estatal no está en quiebra, ni tampoco en situación de insolvencia.

"No está en quiebra, clarísimamente (...) Tampoco está en situación de insolvencia. Tiene un problema de liquidez, que se está refinanciando continuamente", dijo en RPP.

El funcionario señaló que su administración no le pedirá más dinero al Estado. "Sería una situación absolutamente nefasta seguir pidiendo dinero".

Narváez indicó que Petroperú se encuentra en una gestión distinta y pidió que no se le juzgue por lo que hicieron otros: "Habría que juzgar a quienes dejaron esto como herencia. Yo voy a rendir cuentas el día que me marque la empresa lo que yo dejé, pero no me juzguen a mí lo que han hecho otros".

Pérdidas por US$ 960 millones

El titular de Petroperú aseguró que, a septiembre de este año, la petrolera arrastraba una pérdida de US$ 745 millones. Para fin de año, señaló que esa suma alcanzará los US$ 960 millones.

En ese sentido, indicó que se aplicará "reducción de costos, optimización de recursos, cambio de política comercial, recuperar los clientes que hemos perdido", para revertir la crítica situación de la empresa.

Narváez contó que se reunió con el ministro de Economía, José Arista, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a quienes, dijo, les detalló su plan.

Auditoría forense

Alejandro Narváez aseguró que contratará a una empresa para llevar a cabo una auditoría forense, para determinar las causas del incremento del precio de la refinería de Talara. "Inicialmente, los montos previstos eran pequeños, y ahora estamos hablando de maso US$ 6,500 millones a US$ 7,000 millones", precisó.

"Hemos creado un equipo de trabajo que se va a encargar de elaborar las bases para un concurso internacional para que una empresa especializada en ese tipo de auditoria se haga", señaló.

En ese sentido, reveló que la próxima semana la comisión creada informará al directorio para la aprobación de las bases para convocar a un concurso internacional. Y recordó que en el Decreto de Urgencia 03, se estipula que se debe convocar a una "empresa especializada en el sector hidrocarburos para que hagan una restructuración financiera".

"Si el estudio contempla la reestructuración o el ajuste de personal, será. Eso no se descarta para nada", aseguró.

No obstante, fue enfático al señalar que el edificio de Petroperú en el distrito de San Isidro no será vendido debido a que "el 70% del negocio" se realiza en Lima.: "Hay un inventario basto. Hay un error, el 70% del negocio de Petroperú se lleva a cabo en Lima. Aquí está el centro financiero, en Talara no tiene sentido".

Por último, defendió la designación de Óscar Vera como gerente general de la empresa estatal y aseguró que "es uno de los técnicos más reputados que hay en Petroperú".

