En enero, las exportaciones agrarias sumaron US$ 661 millones debido a las mayores colocaciones de uva, mango fresco y congelado, espárrago fresco, arándanos, café, bananas, paltas y otros, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los productos que alcanzaron mayor contribución durante el referido mes fueron frutas y otros frutos (+95%), palta fresca (+94%), cebollas y chalotes frescos (+80%), cacao en grano (+79%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+63%), jengibre (+59%), arándanos frescos (+19%), entre otros.

Sobre el valor exportado en enero, las exportaciones de productos tradicionales representaron el 4% del total, mientras que las no tradicionales, el 96% restante.

Las exportaciones agrarias tradicionales durante ese mes alcanzaron US$ 26 millones. Dentro de este grupo resaltan las exportaciones de café sin tostar (US$ 24 millones), que registraron un aumento de 12% y melaza de caña (US$ 420,000) cuyo valor aumentó en 20%. Ambos productos explicaron el 91% del resultado de este grupo.

Mientras en la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas superaron los US$ 503 millones y representaron el 79% de los envíos de este grupo durante el mes de enero, monto que también significó un aumento de 4.9% respecto a similar periodo 2020.

Durante enero, las agroexportaciones peruanas llegaron a 101 países, siendo Estados Unidos (42% de participación), Holanda (13%), Hong Kong (6.2%), España (4.1%), China (3.7%), Ecuador (2.4%), Chile (2.4%), Corea del Sur (2.3%), Colombia (2.3%) y México (2.3%), los 10 principales países destino de los productos provenientes del campo. Dicho grupo de países concentraron el 81% del valor FOB exportado en el referido mes.

Por su parte, las importaciones agrarias durante enero del 2021 alcanzaron los US$ 475 millones en valor CIF, cifra 7.3% mayor a los valores registrados en similar mes del 2020.

Durante el periodo analizado, se registraron mayores aumentos en valor CIF de importación de los siguientes productos: maíz amarillo duro por un total de US$ 87 millones (+30%), torta de soya USD 66 millones (+19%), leche y nata concent. s/ azúcar en polvo USD 8.2 millones (+59%), alcohol etílico s/ desnaturalizar USD 3.2 millones (+465%), arroz semiblanqueado USD 14 millones (+23%), las demás preparaciones alimenticias USD 10 millones (+24%), trigo USD 41 millones (+4.5%), aceite refinado de soya USD 4.2 millones (+54%), grano de soya boliviano USD 5.4 millones (+36%), entre otros.

Las exportaciones agrarias sumaron al final de 2020 ventas por US$ 7,791 millones, lo que representó un aumento de 4,4% en comparación a las ventas registradas durante el año anterior.

