Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron más de US$ 1,736 millones en el primer bimestre de este año, obteniendo un crecimiento de 30% en comparación al mismo periodo del 2021, siendo su mercado líder Estados Unidos, indicó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo a la gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial, Susana Yturry Farge, la suscripción de acuerdos comerciales fue fundamental para la evolución de esos despachos, en particular los de valor agregado, así como el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), a fin de levantar las barreras sanitarias y fitosanitarias.

Mencionó que las empresas también deben desarrollar estrategias comerciales a fin de llegar a más compradores internacionales. Asimismo, destacó la participación en misiones comerciales a Chile, España y México y ferias como Thaifex (Tailandia), Biofach (Alemania) y la feria Expoalimentaria (EA) en Perú.

“La Expoalimentaria es la ventana comercial más importante de Latinoamérica, en la que los expositores tendrán la oportunidad de cristalizar negocios, aumentar su red de contactos, y también actualizar sus conocimientos sobre temas principales vinculados a la cadena de alimentos, bebidas, maquinaria, envases y embalajes, tecnología, y servicios al comercio exterior”, enfatizó.

Agro tradicional

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el primer bimestre de 2022 los envíos tradicionales (US$ 258 millones) concentraron el 14.9% del total de las agroexportaciones y un alza de 362.4%. El café, con US$ 248 millones, tuvo una participación de 95.9% y logró un crecimiento de 460.6%. En segundo lugar se ubicó los demás azúcares de caña.

EE.UU. (US$ 60 millones) destacó como principal mercado –representación de 23.1% y un incremento de 495.6%–, detrás estuvo Alemania (US$ 55 millones) con una concentración de 21.2% y un aumento de sus pedidos de 511.6%. Completaron el top ten Bélgica, Colombia, Suecia, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur.

Con valor agregado

Los despachos agrarios no tradicionales (US$ 1,477 millones) lograron una participación de 85% del total y un alza de 15.4%. Su producto líder fue la uva con US$ 576 millones (representación de 39% y un alza de 19.7%). Completaron el top five los mangos frescos o secos, blueberries, mango sin cocer o cocido en agua o vapor, y espárragos.

Fueron 108 los destinos, EE.UU. (US$ 570 millones) ocupó el puesto número uno con el 38.6% de concentración y un incremento de 19.5%. Le siguió Países Bajos (US$ 194 millones), Hong Kong, España y China. Dentro de los 10 primeros estuvieron México, Ecuador, Canadá, Chile y Corea del Sur.

