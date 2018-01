Agroexportaciones llegaron a 138 países y crecieron 10% en los primeros ocho meses del año

En los primeros ocho meses del año (enero-agosto), las exportaciones agrarias llegaron a 138 países del mundo y sumaron ventas por US$ 3,605 millones, monto superior en 10% en comparación al mismo periodo del año pasado, informó el Ministerio de Agricultura y Riego ( Minagri ).

Dicho aumento obedeció a las mayores exportaciones de productos no tradicionales, que registraron un incremento en su valor de exportación de 13%.



El MINAGRI informó que los productos que destacaron por sus mayores valores de exportación, en comparación al mismo periodo del 2016, fueron los siguientes: cítricos (+56%), frutas u otros frutos frescos (+54%), las preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+48), paltas frescas (+44%), uvas frescas (+19%), quinua (+14%), mangos frescos (+8%), leche evaporada (+5%), entre otros.



Asimismo, los principales países de destino que incrementaron sus compras de productos agrarios peruanos fueron China (+121%), Corea del Sur (+121), Ecuador (+30%), Italia (+23%), España (+16%), Bélgica (+12%), Estados Unidos (+9%), Inglaterra (+5%), Canadá (+5%), Holanda (+4%), Chile (+2%), entre los principales.



De la misma manera, las exportaciones agrarias tradicionales entre enero-agosto sumaron totalizaron en US$ 339 millones. Este rubro representó el 9% del total de las agroexportaciones.



Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un aumento de 13% al pasar de US$ 2,903 millones en el 2016 a US$ 3,266 millones en este año. Dichas ventas representaron el 91% del total de las agroexportaciones, y los productos que más resaltaron fueron las paltas frescas, uvas frescas, espárragos frescos, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, mangos frescos, bananas tipo Cavendish Valery, los demás cítricos, cacao, quinua, espárragos preparados, leche evaporada sin azúcar, frutas u otros frutos frescos, mango congelado, entre otros.