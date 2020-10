Las agroexportaciones anotaron un crecimiento de 14% en agosto en comparación al mes anterior y sumaron un total de US$ 691 millones, impulsadas por la mayor venta de frutas al exterior, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

El crecimiento de las ventas registradas en el octavo mes del año se debió a las mayores colocaciones de arándanos y paltas frescas, según Minagri.

Del valor exportado durante agosto, las agroexportaciones tradicionales representaron el 14% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 86% restante.

En el caso de las exportaciones agrarias tradicionales, estas alcanzaron los US$ 98 millones, cifra que significó un aumento de 8.4% respecto a lo registrado en similar mes de 2019. Dentro de este grupo destacó las exportaciones de café sin tostar (US$ 86 millones) que registró un crecimiento de 4.5% y azúcares de caña (US$ 9 millones) cuyo valor aumentó en 92%. Ambos productos explicaron el 97% de las agroexportaciones tradicionales.

Durante el referido mes, las agropexportaciones peruanas llegaron a 104 países, siendo Estados Unidos, Países Bajos, España, Reino Unido, China, Alemania, Chile, Ecuador, Colombia y Bélgica, los 10 principales países destino de nuestros productos provenientes del campo (este grupo de países concentraron el 80% de lo exportado en el mes de agosto).

En lo referido al balance del periodo enero-agosto del presente año, las agroexportaciones totales registraron un valor de US$ 4,336 millones. Dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas en los primeros 8 meses del año superaron los US$ 2,200 millones (55% de las agroexportaciones no tradicionales). Dicha cifra representó un aumento de 11% respecto a similar periodo de 2019.

Las agroexportaciones tradicionales representaron el 7% del total exportado entre enero-agosto, mientras que las no tradicionales el 93% restante.

El Ministerio de Agricultura afirmó que el buen comportamiento de las colocaciones de uvas, mangos, banana, paltas y otros, permite estimar que las ventas de frutas terminarían este año en US$ 3,740 millones.