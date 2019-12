En caso de continuar la tendencia al alza, las exportaciones de alimentos a los mercados del mundo bordearían los US$ 7,500 millones al cierre del presente año, prevé el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

En los primeros 10 meses del año (enero-octubre), los envíos llegaron a los US$ 5,787 millones, un crecimiento de 4.8% en comparación al mismo periodo de 2018.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), dentro de la canasta agroexportadora, destacan las colocaciones al exterior de frutas y hortalizas.

Los principales productos del ránking agroexportador que resaltaron en ese período son: paltas frescas o secas, arándanos frescos, café sin tostar, sin descafeinar, uvas frescas, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones para alimentación animal, bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos, los demás cítricos, y cacao crudo en grano, entero o partido; estos 10 productos en conjunto concentrarían el 56% del total exportado.

A octubre, se destacaron las mayores colocaciones de paltas frescas o secas, que llegaron a los US$ 737 millones (+2%); arándanos frescos US$ 560 millones (+43%); uvas frescas US$ 444 millones (+19%); espárragos frescos US$ 306 millones (+6%); así como los demás cítricos US$ 126 millones (+10%); cacao crudo en grano, entero o partido US$ 120 millones (+6%), entre otros.

Por otro lado, los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Ecuador, China, Alemania, Colombia, Chile, y Canadá, estos 10 países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado.