Agro y pesca fueron los subsectores no tradicionales que mayor crecimiento registraron a noviembre 2018

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los subsectores no tradicionales: pesca y agropecuario fueron los que mayor crecimiento registraron con incrementos anuales de 31% y 16% respectivamente, entre enero y noviembre del 2018.



“Con este importante desempeño, se espera que el total de los envíos cierre el 2018 en más de US$ 48,000 millones, un 8 % más que el año anterior”, indicó el director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam), Carlos Posada.



En este periodo de análisis, las exportaciones no tradicionales obtuvieron

US$ 11,985 millones (14%), donde el subsector pesquero alcanzó US$ 1,270 millones y el subsector agropecuario reportó US$ 5,207 millones.

La palta fresca fue el producto que destacó en el agro reportando un crecimiento de 23% con US$ 721 millones. Mientras que, en el subsector pesca sobresalen los congelados jibias (molusco) con envíos por US$ 346 millones, 93% más comparado con el mismo periodo del 2017.



SECTOR TRADICIONAL

Con respecto a este sector, durante enero y noviembre 2018 se reportó US$ 31,544 millones (7 %), siendo los sectores el petróleo y gas natural (24 %), así como minería (6 %), lo que obtuvieron mayor crecimiento.



Destacando para el primero los envíos de petróleo crudo, revelando un crecimiento de 302 % con US$ 103 millones. Y en el sector minero, el molibdeno registró una variación positiva del orden de 76% registrando US$ 564 millones.