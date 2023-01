Los productores de Arequipa, Ica y La Libertad se encuentran seriamente afectados por los bloqueos de carreteras, especialmente aquellos que comercializan uvas, arándanos y espárragos. Así lo reportó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) a Perú21.

Gabriel Amaro, director ejecutivo del mencionado gremio, explicó que hasta el viernes de la semana pasada se contaban pérdidas por más de US$150 millones y que se espera que superen los US$200 millones esta semana si no se logran liberar las vías de forma permanente.

“La semana pasada ya llevábamos más de US$150 millones (perdidos) en exportaciones (...). La Policía había dicho que iban a liberar las carreteras de alguna manera, pero esto todavía no se da. Esta semana vamos a llegar a más de US$200 millones en exportaciones perdidas”, advirtió Amaro.

EN UNA ENCRUCIJADA

La difícil situación que enfrentan los productores radica en que actualmente es temporada de cosecha y exportación de uva de mesa, uno de los productos que se están viendo más afectados al no poder llegar a tiempo a puertos.

Para el representante de AGAP, la situación también es crítica porque “Perú es el primer exportador de uva de mesa del mundo y toda la cosecha que viene principalmente de Ica y Piura se está echando a perder”.

Además, aclara que también hay otros productores perjudicados, como los de arándanos, espárragos y cebollas, tanto a nivel agroindustrial como de pequeña agricultura.

“Al no poder despachar como corresponde, los buques no nos esperan. Vienen al Callao y si no está la mercadería lista, se van. Por otro lado, los clientes mayoristas (compradores del extranjero) no te van a esperar, sino que buscan proveedores de otros países como Chile u otros competidores. Esto está generando pérdidas irrecuperables en la pequeña agricultura porque ya se ha roto la cadena de pagos en la agricultura y hay pérdidas irreparables en el sector empresarial”, agregó Amaro.

LIBERACIÓN DE VÍAS

El contexto en el que se encuentra el sector generó que ayer AGAP emitiera un comunicado en el que solicita la liberación de las carreteras bloqueadas.

“La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) exige que se recupere el control sobre las vías nacionales y se investigue y detenga a los azuzadores y violentistas que buscan aprovechar la lucha y los reclamos justos de nuestros compatriotas. Esto requiere un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para mantener el control sobre las carreteras que son constantemente atacadas”, expresó.

El gremio de productores solicitó al Gobierno que se “declaren en emergencia las regiones en donde se están produciendo bloqueos de carreteras y actos violentos como Ica, Arequipa y demás”.

También pidió que se “desbloqueen inmediatamente las carreteras del país y que se mantengan bajo custodia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que no vuelvan a ser violentadas”.

Tenga en cuenta

-AGAP invocó “a los peruanos, iglesias, universidades, gremios y demás instituciones” a unirse por la paz, el diálogo y el orden interno.

-“Hay personas que están tomando carreteras y pidiendo cupos. Necesitamos que desbloqueen las carreteras”, dijo Amaro.