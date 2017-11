Unas 1,885 entidades, entre gobiernos regionales y municipales y sus órganos descentralizados y ejecutores, no han cumplido con depositar el aporte de sus trabajadores a sus respectivas cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones ( AFP ).

Al respecto, la Asociación de AFP (AAFP) estimó que esto afectó a 304,036 empleados y ex empleados. Esto, además, ha significado que 234,414 personas no hayan podido recibir un aumento en su pensión o futura pensión de hasta S/50 al mes, mientras que otros 24,405 dejarían de percibir entre S/50 y S/100, 19,331 personas entre S/100 y S/200, y 13,190 más de S/200. No obstante, unas 3,696 personas no verían modificación alguna en su pensión por tener una deuda muy pequeña.

Asimismo, del total de personas cuyos aportes a los fondos de pensiones no efectuaron las entidades regionales y municipales, a pesar de haber hecho las retenciones correspondientes, 171,184 son hombres y 132,852 mujeres. La mitad de estos tienen actualmente más de 65 años y han perdido la oportunidad de tener una mejor pensión de vida de forma definitiva.

Oportunidad

Al respecto, la presidenta de la AAFP, Giovanna Prialé, dijo que, a menos de un mes de que termine el plazo para que los gobiernos regionales y municipales se acojan a la reprogramación de aportes atrasados, apenas solo el 5.9% de las entidades deudoras se ha acogido a dicha reprogramación.

“Solo lo han hecho 112 (de las 1,885) que adeudan más de S/1,533 millones de los fondos de pensiones. En montos de dinero, se ha acogido S/196 millones, un 13% del total de la deuda vigente”, agregó.

Finalmente, invocó a las entidades a acogerse antes de que se cumpla el plazo (30 de noviembre) dado por el gobierno e incorporar en su presupuesto de 2018 dicha obligación.

Sabía que

. La Asociación de AFP señaló que, a la fecha, el monto de las instituciones que no transfirieron los aportes de sus trabajadores fue de S/3.8 millones.



- Esta cifra representaría el 94.1% del total de la deuda a pagar por parte de los gobiernos municipales y regionales.