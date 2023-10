El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, hace un balance sobre las tres licitaciones de afiliados que hasta el momento ha ganado la administradora y un análisis sobre la propuesta de reforma del Ejecutivo, en exclusiva para los lectores de Perú21.

Integra ganó las últimas tres licitaciones de nuevos afiliados a las AFP. ¿En cuánto disminuyeron las comisiones?

Ganamos la primera licitación en 2019 y, gracias al Grupo Sura, nuestro accionista, hicimos una apuesta de largo plazo por el sistema. Bajamos a cero la comisión sobre el sueldo, adelantando en seis años lo que estaba previsto por la regulación y lo más importante es que bajamos la comisión sobre el saldo administrado (fondo) de 1.20% a 0.78%. Hablamos de una caída de más del 40% en el precio que cobramos a nuestros afiliados .

¿Qué otro efecto generó?

El otro efecto importante es el rejuvenecimiento que hicimos de nuestra cartera. Por ejemplo, para el cierre de la tercera licitación que ganamos, a mediados de 2025, la edad promedio de nuestra cartera será de 36 años. Si no hubiésemos ganado las licitaciones sería de 50 años. Realmente, la apuesta estratégica fue muy relevante y nos pone en una posición bastante optimista de cara al futuro.

¿Está ingresando más afiliados al sistema privado o al público?

Hoy entra mucho más gente al sistema al sistema privado . Cuando analizábamos los números, en el 2019, para entrar a las licitaciones, esperábamos tener 35,000 nuevos afiliados por mes. Luego, llegó la pandemia y los números cambiaron, pero hoy estamos afiliando por encima de los 40,000 y 45,000 al mes, que es más del doble de lo que afilia la ONP.

AFP Integra ganó mediados del año pasado la sexta licitación de nuevos afiliados al SPP realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Cuáles son las características de estos afiliados?

Son múltiples características. Hablamos que es todo el mercado (de nuevos trabajadores) el que se afilia a Integra. Evidentemente son afiliados jóvenes con un promedio de edad de entre 27 y 28 años, pero de todos los sectores y servicios, por ejemplo, de agro, minería, del Estado y de todas las regiones. Es una muestra representativa de todos los ciudadanos que están entrando al mercado laboral en el Perú.

¿Cuál ha sido el dinamismo de la afiliación, considerando la situación del empleo?

Este último año lo hemos visto un poco más lento . El crecimiento de afiliados que están entrando a Integra no está replicando lo que se vio en prepandemia. Hay una mayor lentitud en el crecimiento del empleo formal y también una un menor incremento de salario real.

Considerando que los nuevos afiliados al recién empezar son trabajadores con ingresos comparativamente bajos, ¿cómo les afectaron los retiros de fondos?

El promedio de ingresos de una persona que se afilia a AFP Integra es de S/1,500 mensuales, con lo cual aporta S/150 cada mes y, de estos, nosotros cobramos el 0.78% al año. Si hacemos la matemática, un afiliado promedio nos deja como ingresos S/8 el primer año. Además, por cada S/5,000 administrados, que el afiliado demora en acumular entre tres o cuatro años, cobramos S/39 al año. Lo que generaron los retiros es que todo el aporte de estos nuevos afiliados, en su gran mayoría, lo dejemos de administrar.

Pero continuaron ganando las siguientes licitaciones…

Sí. A pesar de ello, nosotros seguimos apostando por el sistema y hemos ganado por segunda vez la licitación, que fue en diciembre de 2020 en plena pandemia y, la siguiente, en diciembre de 2022. La apuesta es de largo plazo porque creemos que es un buen sistema para el ciudadano y que, como Sura e Integra, podemos hacer un excelente trabajo.

La tercera licitación que ganaron el año pasado vence en mayo de 2025. ¿Podrían salir en busca de otra?

Espero que para mayo de 2025 ya hayamos implementado la reforma y que los mecanismos de afiliación sean diferentes y, por tanto, dejen de existir las licitaciones y se abra el mercado, que es lo que nosotros preferimos desde el inicio.

¿Cuál cree que es modelo que debería operar en el sistema privado para captar a nuevos afiliados?

Debería ser un mercado abierto. Hoy las cuatro AFP deberíamos poder salir al mercado a brindar una oferta de valor diferenciada a los clientes, para que cada cliente defina si se va a alguna de las cuatro AFP o a la ONP. El afiliado tomará la decisión de qué es lo que valora, si valora precio, rentabilidad, servicio o un mix de los tres, pero hay que darle libertad al afiliado para tomar la decisión de en qué AFP es la que prefiere estar .

“Espero que para mayo de 2025 ya hayamos implementado la reforma y que los mecanismos de afiliación sean diferentes y, por tanto, dejen de existir las licitaciones”



¿Qué de nuevo se les podría ofrecer a los afiliados de abrirse el mercado?

Lo primero que valora el cliente es la rentabilidad. Entonces, hacerle una propuesta de rentabilidad de largo plazo es uno de los principales atributos y, en eso, competimos las AFP. Otra característica que valora mucho el afiliado es el servicio, el tipo de servicio que les das y en qué plataformas es muy relevante para los clientes. Asimismo, la asesoría es importante y esta depende de la edad del afiliado. Después viene el precio. Realmente, el afiliado lo que menos valora es el precio.

¿Cómo una reforma podría contribuir con lo anterior?

Uno de los desafíos que tenemos, y que espero que la propuesta de reforma recoja, es que se le debe dar más autonomía a la Superintendencia para que nos permita ser más innovadores . Por ejemplo, desde Integra presentamos un esquema de comisión por desempeño en 2017, pero no hemos podido implementarlo porque la regulación no lo permite. Este debe pasar por una ley y una serie de requisitos, cuando debería ser la Superintendencia la que lo apruebe.

¿Con estas innovaciones el sistema podría volverse una alternativa para invertir más allá de los ahorros con fines previsionales?

Ese es otro de los temas que estamos pidiendo a la Superintendencia. Hoy no podemos, fácilmente, lanzar productos (de inversión) distintos de los fondos obligatorios. El ahorro voluntario solo se hace en el fondo 1, 2 o 3. Nosotros hemos hecho una propuesta a la Superintendencia, a través de una regulación, para sacar un producto novedoso. Estamos en plena evaluación con ellos y espero que nos den la buena noticia, que nos van a permitir sacar un producto distinto a los fondos 1, 2 y 3 para el ahorro voluntario el próximo año.

Crecimiento. Al cierre de setiembre AFP Integra concentra el 44.5% del total de afiliados a las AFP. (Foto: GEC)

¿Esto depende únicamente del regulador o también de una reforma?

Hay un espacio dentro del regulador que se llama sandbox, en el que uno puede presentar una idea para que la Superintendencia lo revise y, si está de acuerdo, brinda un espacio de dos años para implementarla. En esos años si funciona se puede convertir en regulación. Creo que debemos dar un paso más adelante y permitir que la regulación nos dé la libertad de sacar nuevos productos supervisados por la SBS. Hoy hay un nivel de madurez entre las AFP y la Superintendencia para hacer productos voluntarios distintos al de los fondos obligatorios, que permitan adaptarse más a las necesidades de los clientes.

¿Cómo podría ayudar ello?

Una persona de 25 o 30 años puede requerir un producto voluntario con ciertas características diferentes a una persona que tiene 40, 50 o 60 años. Este tipo de complementariedad entre lo que tienes en tu fondo obligatorio más lo que tienes en un fondo voluntario, que se adapta a tus necesidades, es lo que tenemos que ofrecerle al cliente para que logre la mayor pensión posible.

¿Cuál ha sido el impacto de los retiros sobre los antiguos afiliados?

Ese es el principal drama que no se logra entender. Por ejemplo, si un ciudadano de 35 años retira dos UIT o alrededor de S/10,000, esos S/10,000 por efecto de rentabilidad pudieron llegar a ser S/70,000, S/80,000 o hasta S/100,000 al momento de jubilarse, con lo cual el impacto de retirar hoy sobre la pensión es altísimo. Lo que tenemos que buscar con la reforma no es cerrar solo futuros retiros, sino ver de qué manera motivamos, incentivamos y contribuimos para que los afiliados que han retirado empiecen a recomponer su fondo y tengan una pensión lo más adecuada posible.

¿Recuperar los fondos retirados tampoco será algo fácil?

Una persona que gana un sueldo mínimo se demora más de 12 años en acumular 4 UIT (S/19,800) y se han dado 6 retiros y lo que se ha liberado es casi el 50% de los fondos, entonces sí va a tomar mucho tiempo para muchas personas recuperarse.

¿Si devolver los fondos es un requisito para acceder a una pensión mínima, podría convertirse en un problema?

La gente joven todavía tiene una gran oportunidad de reconstruir sus fondos y para el resto de personas hay que ver de qué manera, con una política de Estado, tengan una pensión lo más adecuada posible. La reforma planteada por el Ejecutivo y la de la Comisión de Economía del Congreso atacan este problema con la pensión mínima.

¿Qué podría rescatar de la reforma del Ejecutivo y qué cree que se debería profundizar un poco más?

El Ejecutivo ha planteado una reforma, que es la que se está discutiendo ahora, pero que no es la única. El Congreso presentó dos reformas, pero la que llegó al Pleno es de la Comisión de Economía. Además, la Asociación de AFP presentó su propuesta , con lo cual lo que toca ahora es rescatar los puntos en común y uno de ellos es la pensión mínima. Hoy solo tienen acceso a esta los afiliados a la ONP. Lo que se busca es incorporar bajo las mismas condiciones la pensión mínima tanto al afiliado de la ONP como al de la AFP.

¿Qué otros aciertos ven en la propuesta de reforma?

Otro de los aciertos de la propuesta de reforma es entender que debemos ampliar Pensión 65 lo máximo posible, porque es lo equivalente a una pensión universal. Otro de los grandes aciertos es que mantiene las cuentas individuales y el incentivo al ahorro.

¿Cuál no es un acierto?

Hay una incorporación de que la persona que no decide afiliarse hasta los 19 años se va por ‘default’ a la ONP. Esto es algo que no nos gusta y no porque la ONP sea mejor o peor que la AFP , sino porque lo que vemos en el mundo es la tendencia a incentivar el ahorro en cuentas individuales. Entonces, creemos que este debería ser el camino en el Perú.

¿Qué otra observación tiene?

También creemos que la propuesta del Ejecutivo hace esfuerzos importantes por incorporar a independientes que brindan servicio al Estado, pero l e falta un poco más de agresividad sobre cómo hacer para incentivar al independiente a que aporte a una cuenta previsional.

Considerando el especio del empleo formal, ¿qué tanto espacio hay para la entrada de más jugadores en el sistema previsional?

El sistema nació con 8 AFP en el 93, pero rápidamente ha oscilado a entre 4 y 5. Como comentaba antes, hay que rescatar las coincidencias de las propuestas de reformas y el tema de abrir la competencia está en las tres que mencioné. Creemos que hay que abrir la cancha para que entren más jugadores. La pregunta es cuántos pueden entrar y si uno mira cómo funcionan países similares como Chile, Colombia y Uruguay, son entre 4 y 6 las gestores fondos que participan. Así, en el sistema como tal no van a ver 20 gestores de fondos.

¿Pero hay espacio?

Lo que debemos tratar de hacer es crecer el mercado. Hoy estamos concentrados en el mercado formal dependiente, pero debemos de generar los incentivos para alcanzar que el independiente ingrese al sistema y que se haga más ahorro voluntario. Si se logra una reforma laboral que aumente la formalidad en la economía y agrande el mercado, podrían entrar más jugadores. Creo que es importante que se haya abierto la cancha y que entren más competidores y veremos cómo se acomoda el mercado.

¿Qué se viene en AFP Integra?

Lo urgente y necesario, en este momento, es que salga la reforma y le dé predictibilidad al sistema , que sea una reforma que permita la entrada de más competidores y hacer más apuestas de largo plazo. Hablamos de una reforma que tiene que estar centrada en el afiliado para darle una mejor pensión. Una vez con la reforma implementada, cada AFP debe definir sus prioridades.

Nosotros tenemos dos prioridades . La primera es seguir digitalizando nuestros servicios. Hemos migrado a un nivel de servicio donde el 50% era remoto virtual y 50% presencial a uno 90% o 95% remoto virtual. La digitalización, la cantidad de información que estamos dando al cliente es mucho mayor y más fácil. Hoy uno entra al aplicativo de Integra o a la página web y tiene la información de su estado de cuenta las 24 horas y los 7 días de la semana.

¿Cuál es su otra prioridad?

El otro frente relevante es el ahorro voluntario. Creemos que hay un espacio muy importante para crecer en ahorro voluntario. La Superintendencia nos está acompañando, analizando las propuestas que le hemos hecho llegar, pero sería ideal que dentro de la propia reforma se le dé más libertad a la Superintendencia para que cada AFP actual y los nuevos competidores que quieran entrar podamos innovar y darles mejores productos a los ciudadanos para construir una mejor pensión.