Al menos 10 entidades técnicas internacionales y nacionales han manifestado su oposición a dar acceso anticipado a los fondos que administran las AFP porque afecta la futura pensión y la economía del país, que contradice la postura de varios legisladores que apoyan el retiro.

En la última sesión de la Comisión de Economía del Congreso de la República, la presidenta del grupo parlamentario, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), dejó en claro que en este tema hay que ser responsables y apostar por una reforma del sistema previsional para dar más pensiones a más peruanos.

En la citada reunión, el legislador de Podemos Perú José Luna y los congresistas izquierdistas Guido Bellido (Perú Bicentenario), Isabel Cortez (Cambo Democrático-Juntos por el Perú) y Segundo Montalvo (Perú Libre), solicitaron que se priorice el debate de los proyectos de ley sobre la devolución de 4 UIT.

Al respecto, Barbarán anunció que lo primordial es reformar el sistema previsional y que los retiros de fondos son dañinos porque han afectado a todos los afiliados que gastaron sus ahorros para su pensión.





Internacionales

En la Comisión de Economía existen ocho proyectos de ley que buscan un sétimo retiro, pese a que 10 entidades técnicas, entre internacionales y nacionales, se han pronunciado en contra de ese tipo de medidas.

Entre las organizaciones extranjeras que rechazan los retiros figuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

“La experiencia de todos los países de la OCDE es que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido poder adquisitivo y sus trabajos, es a través de los presupuestos del Estado, no con los ahorros previsionales porque si no estás creando pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, mañana no va a haber dinero para financiar la jubilación. Los retiros anticipados de los recursos de las AFP no ayudan al proceso de adhesión a la OCDE”, sostuvo en su oportunidad el economista principal de la Unidad de Pensiones Privadas de la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín.

El FMI, en tanto, manifestó que se debe establecer una moratoria sobre los retiros anticipados de los fondos de los afiliados a las AFP, en el corto plazo, debido a que pueden plantear riesgos como la viabilidad del esquema privado, mayores costos de financiamiento para el gobierno, menores ahorros nacionales y un desarrollo más lento de los mercados de capitales.





Nacionales

En nuestro país, las entidades técnicas que están en contra de los retiros de fondos son el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), Defensoría del Pueblo y los ministerios de Economía y de Trabajo.

El BCRP, en su momento, expresó que un sétimo retiro de fondos de los afiliados a las AFP podría generar impactos en los índices inflacionarios, lo que devendría en alza de precios en el país. “Los retiros anticipados han erosionado el ahorro previsional. Continuar aprobando este tipo de medidas nos convierte en uno de los países con mayor vulnerabilidad futura en el tema de pensiones”, añadió.

La Defensoría del Pueblo, finalmente, explicó que la autorización de un nuevo retiro de fondos previsionales por parte de personas que aún no cumplen con la edad de jubilación, desnaturaliza el sistema de seguridad social. “La pensión de jubilación es expresión del derecho a la seguridad social, el cual obliga al Estado peruano a garantizar que las personas cuenten con ingresos seguros frente a contingencias como la vejez”, anotó.

En los seis retiros aprobados entre 2020 y 2022 han salido del sistema cerca de 90 mil millones de soles, y 2,6 millones de afiliados se han quedado con cero soles en sus cuentas.