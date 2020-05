En una conferencia de prensa presencial, a pesar de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, el Congreso de la República promulgó la autógrafa de la ley que permite que los afiliados puedan realizar el retiro de hasta el 25% del dinero acumulado en sus cuentas de capitalización individual en las AFP .

La norma establece que una persona puede sacar el 25%, considerando como tope S/12,900 (3 UIT) como máximo. El monto mínimo es de S/4,300 (una UIT).

El 50% del retiro se efectuará en un plazo de 10 días después de presentada la solicitud a la administradora de los fondos. El otro 50%, 30 días después del primer desembolso.

La promulgación de la norma se produjo pese a las advertencias que hace semanas hicieron varias entidades respecto al impacto que podría observarse en la economía peruana. Un ejemplo es que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que una decisión como esta tendrá “un impacto macroeconómico que puede afectar la salud del sistema financiero”.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, también se había pronunciado en contra cuando afirmó que el afectado por la aprobación de la norma no serían las AFP como empresas, sino “el fondo” de los afiliados.

No obstante, primó el populismo, a tal punto que el presidente del Parlamento, Manuel Merino (AP), no solo estuvo acompañado de los miembros de la Mesa Directiva, sino también de voceros de algunas bancadas.

En sus declaraciones, el titular del Legislativo aseguró: “Lo hemos hecho en el sano ámbito de la necesidad económica de los más de 6.6 millones de peruanos que necesitan auxilio”.

EFECTO EN LOS BOLSILLOS

El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, brindó un ejemplo para que las personas tomen conocimiento del impacto que tendrá la decisión del Parlamento.

“Supongamos que tienes 33 años y sacas S/12,000 (el monto máximo que permite la propuesta es S/12,900). Ese dinero de acá hasta el momento en que te jubilas podría haber ascendido a S/150,000”, comentó.

Además, señaló que esa cantidad es el equivalente aproximado a ocho años de aportes en promedio.

CAPACIDAD DE RETIRO

Una vez promulgada la norma, la pregunta que salta es esta: ¿qué pasará con otras medidas dadas por el Ejecutivo relacionadas con los retiros del sistema previsional (ver cuadro)?

Para empezar, el Ejecutivo aún no ha publicado el decreto de urgencia (DU) anunciado el miércoles que permitiría que todos los afiliados puedan sacar hasta S/3,000.

Sin embargo, ya había otras normativas publicadas en el marco del estado de emergencia que sí aceptaban el retiro de hasta S/2,000 si el afiliado no aportaba desde hace seis meses, o si era parte de un proceso de suspensión perfecta de labores.

La constitucionalista Beatriz Ramírez explicó a este diario que no se hará una suma de las normas. Es decir, que si una persona tiene la opción de retirar hasta S/12,900, porque ese es el equivalente al 25% de su fondo actual, pero ya retiró S/2,000 con los decretos anteriores, ahora solo podría obtener hasta S/10,900.

“Esto es porque la segunda disposición complementaria de la autógrafa del Congreso señala que los afiliados podrán acogerse a esa norma descontando la suma que se recibió con el DU 034-2020”, precisó Ramírez.

Por otra parte, si bien la norma entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, esta todavía deberá ser reglamentada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en un periodo de hasta 30 días hábiles.

USO RESPONSABLE

En cuanto a los efectos que tendrá una medida como esta, el exministro de Economía David Tuesta comentó en Perú21.TV que habrá un impacto en las pensiones de un grupo importante de afiliados.

“Los que saquen su fondo y que tengan un mayor periodo de aporte, probablemente los que tengan más de 45 años o estén cerca a la edad de jubilación, probablemente ya no tengan mucha posibilidad de recuperar el monto que retiren”, advirtió.

Los más jóvenes tendrían mayor tiempo para recuperarlo, pero igualmente se verían afectados. Lo mismo sucedería con aquellos que no efectúen retiros. Al respecto, precisó: “Ellos van a tener la posibilidad de recuperar. Sin embargo, en el corto plazo, el hecho de que las AFP tengan que salir a liquidar los activos (donde se invierte el dinero) probablemente va a perjudicarlos en el corto plazo. A futuro, los que se mantengan en el fondo se van a recuperar”.

También recomendó a las personas que solo retiren el dinero si realmente lo necesitan o si tienen problemas de liquidez, pues afectarán sus pensiones a futuro.

“A aquellos que están pensando en hacer lo mismo que el vecino, pero no necesitan el dinero, les recomendaría que no entren en pánico. Si están preocupados por su pensión y no lo necesitan ahora, estén tranquilos, porque el mercado se va a recuperar, como en otras oportunidades”, precisó Tuesta.

TENGA EN CUENTA

-La preocupación de entidades como el MEF y el BCRP radicaba en que esta norma permitiría la salida de dinero del sistema financiero que también servía para impulsar inversiones locales.

-Según la Asociación de AFP (AAFP), el monto que podría ser retirado asciende a S/27 mil millones. “Representa el 14% del total de los fondos de pensiones”, afirmó el gremio a este diario.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso promulga liberación del 25% de los fondos de AFP