La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) manifestó que existe una preocupación por dos proyectos de ley que aumentan la escalas de multas de Osiptel pues perjudican la expansión de cobertura en telecomunicaciones.

De acuerdo con el gremio, el regulador en el periodo 2020 - 2022 multiplicó por cinco las multas que impuso en el periodo 2016 - 2018. “En un solo expediente, Osiptel impuso S/31 millones de multa”, añadió.

En ese sentio, AFIN precisó que no se ha requerido un aumento del tope de multas para elevar su capacidad sancionadora. “En la práctica, ha impuesto multas por encima del resto de reguladores del país y otros de la región”, precisó.

“La OECD ha cuestionado el accionar de OSIPTEL, en materia de sanciones, por no seguir sus recomendaciones como el no lograr un cambio conductual y tener un enfoque sancionador en lugar de uno más preventivo, como es tendencia a nivel internacional. Esta organización también cuestiona el incremento de multas ya que no genera predictibilidad. Un aumento de las multas, como plantean ambos proyectos, agravaría el problema en un contexto en que queremos ser parte de la OECD”, precisó AFIN.

Del mismo modo, señaló que estas iniciativas perjudican a todos los peruanos porque van en contra de la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones, sobre todo en los lugares más remotos del país, que, por sus características geográficas, son los más pasibles de sufrir alguna dificultad que podría generar una sanción, como en el caso de las caídas constantes del servicio eléctrico.

“Un incremento de las multas hasta en un 300% generaría el desvío de recursos para que cerca de 5 700 centros poblados rurales accedan a 4G. Por ello solicitamos una reevaluación de estas propuestas con participación de todos los actores del sector en las comisiones respectivas”, resaltó.