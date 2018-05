Buena noticias. El servicio de Wi-Fi gratuito será de una hora para quienes visiten el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta disposición será a partir del año 2019, así lo anunció Lima Airport Parteners (LAP), operador de este terminal aéreo.

Esta compañía solo ofrecía Wi-Fi gratuito durante 30 minutos para que los viajantes puedan revisar correos electrónicos, navegar en internet o cualquier otro tipo de actividad.

Sin embargo, tras esta buena nueva, se pretende que para el año 2021, el aeropuerto Jorge Chávez ofrezca Wi-Fi gratuito por tiempo ilimitado. Este incremento de tiempo será progresivo. Es así que para el año 2020, se tiene previsto que el periodo sea de 2 horas.

Según señala LAP, "la ampliación del tiempo en el uso de Wi-Fi gratuito para el 2019 estará dividida en 2 sesiones de 30 minutos cada una, a fin de que el pasajero tenga la posibilidad de racionalizar el tiempo de navegación".

Esta extensión de tiempo vendrá acompañada del reforzamiento de la señal para que la velocidad sea uniforme en todas las zonas del aeropuerto.

¿COMPRAR INTERNET?

Para quienes no quieran esperar este reforzamiento, se "ampliarán los paquetes de Wi-Fi Premium, el cual cuenta con velocidad hasta 10 veces más rápida que la conexión gratuita", señaló LAP.

Estos son los planes que se ofrecerá:

* 30 minutos por US$ 3 dólares. Si el usuario desea mayor tiempo, podrá elegir los paquetes de US$ 5 y US$ 12 dólares, por dos horas y 1 mes de conexión, respectivamente.