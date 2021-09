El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) anunció que enero del próximo año se tiene previsto el inicio de la ejecución de la segunda etapa del aeropuerto de Chinchero, ubicado en Urubamba (Cusco), que consiste en la construcción del terminal de pasajeros, pista de aterrizaje, torre de control, hangares y otros componentes.

El proyecto, según el contrato, se divide en cuatro fases: Fase 1: revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería y conversión en expediente técnico para licitación; Fase 2: gestión de licitaciones para la ejecución y supervisión del proyecto; Fase 3: ejecución integral del proyecto y asistencia para la administración del contrato de obra; Fase 4: puesta en funcionamiento.

“Reafirmamos el compromiso del Gobierno para seguir adelante con este importante proyecto que es anhelado por todos los cusqueños. Hoy estamos presentando a los que ejecutarán y supervisarán las obras. Este aeropuerto tiene que hacerse realidad y fomentará el desarrollo turístico y económico de la región”, indicó el titular del MTC, Juan Francisco Silva, quien participó en la presentación de las empresas encargadas de la construcción y supervisión del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Actualmente, las dos primeras fases han sido completadas y la tercera se encuentra en realización.

La primera etapa, que consiste en el movimiento de tierras, se empezó en abril de 2021. A la fecha, tiene un avance del 21.49 %, superior al 14.6% que estaba programado alcanzar en un inicio. Hay un adelanto del 6.83 % con el propósito de que no se retrasen los trabajos cuando llegue la temporada de lluvias.

Este megaproyecto permitirá la reactivación económica de toda la región y beneficiará a más de un millón de personas, generando empleos directos e indirectos (turismo, transporte, alimentación, hotelería, entre otros).

El nuevo terminal aéreo del Cusco tendrá capacidad para recibir más de 5 millones de pasajeros por año. La ejecución de la obra está prevista en un plazo de 47 meses.

Empresas que se encargarán

El consorcio Natividad de Chinchero, conformado por las empresas: Hyundai Engineering & Construccion Co., LTD Sucursal del Perú, Sinohydro Corporation Limited, ICA Constructora SA de CV y HC Contratistas SA, se encargará de la ejecución de la pista de aterrizaje, la torre de control y el terminal de pasajeros, por un monto de US$ 427 millones en un plazo de 47 meses.

Mientras que, el Consorcio AICC Supervision, integrado por las compañías Ghesa Ingeniería y Tecnología SA Sucursal del Perú, Epitsa Servicios de ingeniería S.L. Sucursal del Perú, TEC-Cuadtro S.A. Sucursal Perú, Airia Ingeniería y Servicios S.A, será responsable de la supervisión de dichas obras.

