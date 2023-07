Advierten que Petroperú no puede operar lotes de Talara directamente.

Tres lotes petroleros de Talara (Piura) podrían quedar en manos de Petroperú a pesar de que la empresa estatal no está habilitada para operarlos en su totalidad de forma directa.

Se trata de los lotes Z-69, VI y X, cuya entrega a Petroperú se daría por parte de Perupetro, y para lo cual se estaría preparando un proceso de negociación directa para que sea aprobado por el directorio de Perupetro la siguiente semana.

No obstante, el analista y especialista en hidrocarburos Carlos Gonzáles Ávila explicó que la participación de Petroperú en lotes petroleros está permitida solo si es como socio, según lo indicado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1292. Es decir, la petrolera estatal solo puede acompañar la operación si hay otro actor participando.

“No puede tomar lotes al 100%”, señaló Gonzáles a Perú21.

Sobre el argumento de que Petroperú calificaría como sujeto económico, el analista precisó que toda calificación económica de Petroperú no debería considerar su patrimonio, que en su mayoría está conformado por activos críticos nacionales como el Oleoducto Nor Peruano, que no puede venderse para convertirse en efectivo, por ejemplo.

“El patrimonio de Petroperú es la refinería y el oleoducto. Eso no lo puede convertir en efectivo. Eso se tiene que restar de una calificacion económica”, dijo, dejando sin base la calificación de la estatal para operar los referidos lotes.

Reciente licitación

El analista también puso como ejemplo la reciente licitación de los lotes talareños V y VII.

“El éxito de la licitación de hoy es que los inversionistas privados sí están interesados en invertir en el Perú. ¿Cómo es posible que todavía siga en la agenda política la posibilidad de adjudicar lotes a una empresa sin recurrir a lo mejor: la competencia”, aseveró Gonzáles.

Los lotes petroleros V y VII, ubicados en Talara (Piura), fueron entregados en concesión a las empresas Petrolera Monterrico S.A. (Petromont) y Olympic Perú INC, Sucursal del Perú, respectivamente, informó Perúpetro. La adjudicación dará lugar a inversiones por US$145 millones en ambos lotes.





