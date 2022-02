Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 13.31% en 2021, sin embargo, las cifras también mostraron que desde hace unos meses la economía ha comenzado a ralentizarse, motivo por el cual en diciembre solo avanzó 1.72%.

Este menor avance impacta en el mercado laboral, ya que sin crecimiento difícilmente se puede generar puestos de trabajo. Al respecto, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría consideró que en 2022 se observará “una creación de empleo bastante precaria”.

“El empleo adecuado todavía está 15% abajo de los niveles precrisis”, dijo y señaló que lo que más se ha recuperado son los puestos de menor calidad.

A esto se suma, explicó, que los salarios están aproximadamente 15% por debajo de lo que eran antes de la pandemia “por la precarización del trabajo y por el incremento de la inflación”.

En tanto, el profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, precisó que para este año hay tanta incertidumbre que no hay consenso sobre las expectativas para la inversión privada y eso impacta en la generación de empleos.

“Para la finalidad de generar empleo, que la inversión privada crezca 2% es como si creciera cero. La incertidumbre hace que las empresas sean cautelosas”, explicó.

Por su parte, el decano de la UPC, Carlos Adrianzén, consideró que no se aprovecha “el milagro” de los precios de los metales y que “mantener la incertidumbre política es tóxico”. Lo que más me preocupa es que no hay una brújula, y que estamos yendo al abismo”, añadió.

Por hacer

Adrianzén sostuvo que para recuperar los puestos de trabajo perdidos y generar nuevos, es necesario que se impulse la inversión privada.

“Si no entienden que la situación se combate con inversión privada, entonces no se puede avanzar. El solo apostar por la inversión pública puede generar atraso y corrupción”, resaltó.

Sobre ello, Casas mencionó que la inversión privada genera “empleo de calidad y decente”, y que además es a largo plazo.

“No hay una receta mágica. Se requiere inversión privada que responde a la confianza, rentabilidad, que a su vez depende del marco regulatorio”, comentó.

Para Saavedra, efectivamente “el Perú es uno de los peores países en materia regulatoria” para generar puestos de trabajo de calidad. “Tenemos las peores regulaciones laborales en América Latina y en el mundo, y en el Congreso sacan propuestas que van en la dirección contraria”, resaltó.

Tenga en cuenta

-José Carlos Saavedra indicó que esperan que este año la inversión privada retroceda 4%. Asimismo, estiman que en la segunda mitad de 2022 “haya un mejor reflejo de la economía porque se compara con un periodo más similar”.

-Carlos Casas consideró que con precios de metales como los actuales, la economía debería crecer a un ritmo de 5% a 6% este año, y no entre 2% y 3% como se estima.