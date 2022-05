Un grupo de empresas peruanas participarán en la feria Thaifex: Anuga Asia, que se llevará a cabo del 24 al 28 de mayo próximo en el Impact Muang Thong Thani de Bangkok, Tailandia, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Indicó que de esta manera se ampliará la red de contactos, cristalizará negocios con los principales keyplayers de Asia y diversificará sus mercados en esa parte del mundo.

Para este evento irán las empresas Interamsa Agroindustrial, American Fruits Export, Aliex, Aicasa, Danper, Gandules, White Lion y la Asociación de Procesadores y Exportadores de Nuez Amazónica (Apexa).

El portafolio constará de nueces amazónicas, así como harina y aceite del mismo fruto seco; también salsas y cremas tradicionales de mesa, quinua, espárragos verdes y blancos, alcachofas, palta hass, conservas de vegetales (pimientos jalapeños y lágrima), conservas de frutas (mango, piña, aguaymanto y mandarina), entre otros.

la gerenta de Agroexportaciones del gremio, Susana Yturry Farge, señaló que a raíz de la pandemia más personas en el mundo se sumaron a la tendencia por el consumo de productos de calidad, que aportan a la nutrición, lo cual ayuda a dinamizar la demanda.

“Gracias al trabajo conjunto de la Embajada del Perú en Tailandia, OCEX BangKok, PromPerú y ADEX, nuestro país podrá ser representado por ocho empresas exportadoras en el Pabellón Perú, donde tendrán la oportunidad de mostrar su cartera a compradores extranjeros, especialmente a asiáticos. Contarán con asesoría especializada por parte del gremio, antes, durante y después del certamen”, dijo.

Agroexportaciones

En el 2021, Perú despachó a Tailandia productos del sector agroindustrial por US$ 11.2 millones, 5.9% más respecto al 2020. Los principales fueron las uvas, paltas y arándanos con US$ 3.9 millones, US$ 2.5 millones y US$ 2.4 millones, de forma respectiva.

Por montos menores se exportaron mucílagos de semilla de tara, quinua, semillas y frutos oleaginosos, demás frutas y otros frutos sin cocer y tara en polvo, entre otros.

Cabe señalar que en el primer bimestre de este año exportaron a Tailandia un total de 73 empresas, uno menos respecto al mismo periodo del 2021.

