Al margen del rubro de alimentos y el sector minero, las exportaciones peruanas también han sentido el efecto de la crisis económica con caídas de 26% en envíos tradicionales al primer semestre del año y hasta 56% en pesca tradicional. Según Erik Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), uno de los más golpeados es el sector textil y confecciones, donde la pérdida de empleos es considerable.

“El comercio mundial ha caído, hay productos como la línea de alimentos, que están inherentes a un producto. Los cítricos han tenido una buena performance y el kion levantó su demanda en más de 140%, pero son nichos muy específicos”, comentó.

Por ello consideró, que la subida del dólar a una cifra histórica de S/ 3.58 el día lunes, es solamente una señal más de que las expectativas no son buenas.

“Básicamente se ha dado por expectativas. Es un síntoma de que las cosas no están caminando bien. Esta devaluación, todavía es baja frente a la que han tenido las monedas de nuestros competidores”, agregó.

MANEJO DE LA PANDEMIA Y LA PRODUCCIÓN

En el plano local, lamentó las cifras alarmantes de desempleo y el aumento en los contagios de COVID-19, circunstancias que, en su opinión, deberían de llevar a que el Gobierno y el sector privado trabajen juntos para salir de la crisis, como si fuera el primer día de la emergencia.

“Estos indicadores con el aumento de los contagios, nos lleva a una incertidumbre negativa. El Perú se está convirtiendo, alarmantemente, en uno de los protagonistas de esta pandemia, y no es un país que se hace atractivo para las inversiones”, advirtió.

Agregó que, si bien hay rebrotes de contagios en distintas partes del mundo, solo los países con un aparato productivo mínimo en funcionamiento podrán atravesar la ola.

“La fuerza productiva está mermada, los costos han subido y no tenemos los mejores costos logísticos. Además, los flujos comerciales están congestionados. En ese escenario las cosas están pintando complicadas”, señaló.

Comentó que se necesita que el Gobierno trabaje con el más con el sector privado para realizar más pruebas de detección de COVID-19 y tener un sistema de rastreo de contactos.

“Necesitamos saber dónde están, quienes son. Para eso, no necesitamos pruebas rápidas, sino moleculares en cantidad y calidad suficiente. El Estado no se está dando abasto, hay que abrir la puerta a los privados. Traer pruebas de antígeno que son muy efectivas, se están usando en Corea del Sur. Si no hay recuperación sanitaria, difícilmente podremos lograr éxitos en la parte económica”, indicó.

