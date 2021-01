Una compañía anunció el lanzamiento de una convocatoria para que un joven universitario pueda tener la oportunidad de ser gerente general por un mes, a fin de que adquiera mayores conocimientos y experiencias.

Se trata de The Adecco Group, que por sexto año consecutivo ha lanzado en Perú la iniciativa “CEO for One Month”, con el fin de ofrecer a los estudiantes peruanos universitarios o recién egresados la oportunidad de ser el gerente general de Adecco Perú por un mes.

El ganador tendrá la posibilidad de desarrollar sus habilidades y demostrar su potencial de liderazgo, adquirir la experiencia para escalar como profesional y aprender las herramientas que se necesitan para tener éxito como líder empresarial. También asumirá roles gerenciales y trabajará de la mano con el CEO de Adecco Perú.

Además, el seleccionado participará en reuniones con el comité de dirección y verá de primera mano cómo es la gestión de un gerente general para experimentar la vida de un líder empresarial senior.

Luego de transcurrido el mes de contratación, se seleccionarán a los diez participantes sobresalientes entre todos los candidatos a nivel mundial para participar en un ‘bootcamp’ global donde se decidirá quién trabajará junto con Alain Dehaze, CEO Global de The Adecco Group, durante un mes.

¿Quiénes pueden participar?

Los interesados deben ser jóvenes que se encuentren en el último año de sus estudios profesionales o hayan egresado recientemente. Asimismo, deben contar con un nivel avanzado de inglés (imprescindible) y de preferencia, que manejen un tercer idioma.

Habilidades de análisis y comunicación, agilidad para aprender, curiosidad, resolución de problemas complejos, enfoque al cliente e innovación son competencias que The Adecco Group está buscando en sus postulantes.

¿Cómo me inscribo?

La convocatoria ha iniciado desde quincena de enero y el cierre será el 16 de abril. Para participar, puede inscribirse en el siguiente enlace.

Los finalistas serán anunciados el 21 de mayo y el ganador se dará a conocer el 28 del mismo mes; ambos resultados se publicarán en las redes sociales de Adecco.

Al igual que la quinta edición, que contó con más de 200,000 jóvenes en la experiencia global y más de 8,000 en Perú, debido a la coyuntura, el proceso de selección ha migrado a una versión virtual.

