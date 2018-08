Acciones asiáticas y euro caen lastrados por crisis de la lira turca

La lira turca recuperaba parte de sus pérdidas el lunes, luego de que el banco central del país tomara medidas para detener la caída libre de la moneda, mientras que las acciones en Asia enfrentaron una liquidación porque los inversores se volcaron a activos de refugios como el dólar, el franco suizo y el yen.

El temor al riesgo arrastró al índice referencial MSCI de acciones del Asia-Pacífico fuera de Japón, que bajó 1.5% hasta mínimos de un año. El índice Nikkei de Tokio perdió 2% y todas las bolsas de la región operaron en rojo.

Los futuros del S&P 500 en Wall Street cedían 0.3%, en tanto que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años seguían descendiendo y marcaban 2.85%.

El referencial de acciones favoritas de China cayó un 0.7% y la bolsa de Hong Kong bajó 1.5% después de que el dólar local cotizara bastante lejos de su rango habitual.

Buena parte de la actividad en el mercado de divisas se enfocaba en la caída del euro bajo la influencia de la lira turca, que cedió a un mínimo histórico de cerca de 7.24 unidades.

La lira encontró cierto respaldo cuando el banco central de Turquía redujo el encaje bancario para alentar la liquidez. El organismo también anunció que tomaría todas las medidas necesarias para resguardar la estabilidad financiera.

La turbulencia de la lira se añade a los problemas que ya enfrenta el euro, dijeron analistas. De hecho, la moneda del bloque se hundió a mínimos de un año contra el franco suizo, a alrededor de 1.13 francos, y cedió a un piso de 10 meses contra el yen cercano a 125.45 unidades.

Ante el euro, el euro tocó su menor nivel desde julio del 2017, a US$ 1.37. Más tarde, cotizaba en US$ 1.139, aún lejos de su máximo de la semana pasada de US$ 1.162.

En tanto, el dólar de debilitaba contra el yen a 110.31 unidades y operaba relativamente estable contra una cesta de monedas rivales, a 96.338 unidades.



Reuters