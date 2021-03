El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el fin de semana la reanudación de los vuelos procedentes de países cuyo tiempo de viaje sea mayor a las ocho horas. Sin embargo, continuarán suspendidos los viajes provenientes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil debido a las cepas del COVID-19 registradas en esos países. Dicha restricción regirá del 15 al 31 de marzo.

De este modo, se reanudarán los vuelos que partan de Madrid, Barcelona, Ámsterdam y París, pero no podrán ingresar al país los extranjeros de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. ¿Qué impacto tendrá este anuncio en el turismo?

Para Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), es positivo abrir los vuelos con más de ocho horas de duración. Sostuvo que los pasajeros que se encontraban en destinos con largas distancias eran impedidos de retornar o salir del Perú en vuelos directos, viéndose obligados a tomar vuelos con una o más escalas, con lo que quedaban más expuestos a una posible contaminación.

Respecto a la prohibición de los tres países mencionados, argumentó que el de Sudáfrica no tiene gran impacto ya que no hay mayor demanda. Sobre el de Reino Unido, indicó que no hay mayor problema porque hay otros puntos con conexiones inmediatas, ya sea por Ámsterdam, Paris y Madrid.

Para el caso de Brasil, Acosta dijo que se debe considerar liberar esa ruta ya que sirve de conexión para diferentes países. Propuso que los vuelos de ese destino debieran abrirse con algunas restricciones adicionales, como cuarentena obligatoria de seis días tomándose una prueba molecular al sexto día.

“Existe la restricción para las personas que permanecieron los últimos 14 días en los países mencionados de no ingresar a Perú, debido al alto grado de contaminación existente. Esas ya son las precauciones que toma cada país como prevención, como por ejemplo actualmente España no permite el ingresos de peruanos”, precisó.

Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), refirió que el impacto es nulo en cuanto a Reino Unido y Sudáfrica. Apuntó que Reino Unido es un importante emisor hacia el Perú, pero en esta época de pandemia prácticamente no hay movimiento turístico hacia el mercado latinoamericano, ya que está concentrado en Europa, básicamente en España. Y Sudáfrica no es un mercado importante.

“Brasil sí es significativo y consideramos que tiene que se debe evaluar la medida, porque podría afectar la reactivación del turismo, en razón que es un mercado prioritario y con crecimiento permanente. Brasil emite 20 millones de turistas al exterior, al Perú vienen alrededor de 200 mil, a Chile llegan casi 750 mil y más de 3 millones de turistas a Argentina. Brasil debería representar para nosotros lo que es Estados Unidos para México”, subrayó.

Mientras que Carlos Gutiérrez, presidente de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), detalló que con Sudáfrica no se dispone de vuelos directos, con Reino Unido son vuelos estacionales (verano del norte) y Brasil sí es importante. Pero teniendo en cuenta la situación del turismo en el país, resaltó que estas medidas “serán de gran ayuda para la recuperación del sector en general”.

