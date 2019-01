79% de veraneantes prefiere alquilar una casa de playa en Lima en lugar de comprarla Los precios de alquiler se encuentran desde US$ 100 a US$ 30,000 por día, mientras que el precio promedio de venta de hogares oscila entre los US$ 48,000 y US$ 2 millones.

El portal Urbania señala que existen más de 1,000 anuncios relacionados a la oferta y venta de casas de playa. (Foto: GEC) El portal Urbania señala que existen más de 1,000 anuncios relacionados a la oferta y venta de casas de playa. (Foto: GEC) El portal Urbania señala que existen más de 1,000 anuncios relacionados a la oferta y venta de casas de playa. (Foto: GEC)