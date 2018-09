4 de cada 10 hogares peruanos buscaron o compraron algún producto en internet

A pesar de que la confianza y la falta de costumbre son las dos barreras principales que generan el recelo de los peruanos a adquirir productos para el hogar vía online, en los últimos seis meses el 38% de las familias en Perú han buscado o comprado algún artículo por este canal, según reveló el estudio realizado por la consultora Kantar Worldpanel a nivel nacional.

Y es que ahorrar tiempo, evitar el estrés de las compras y la búsqueda de mejores precios son factores claves para que el comercio online empiece a presentar un ligero crecimiento como canal de compra desde el ámbito de la familia, rompiendo así barreras como el bajo nivel de conectividad (solo 68% de la población tiene acceso a internet) y las ya mencionadas.

De otro lado, el estudio de Kantar Worldpanel encontró que del grupo de los peruanos (62%), que indicaron no haber buscado o efectuado ninguna compra por el canal e-commerce en el mismo período, el 55% respondió que les gusta ver los productos antes de comprarlos y el 53% indicó que no compra por internet o no tiene la costumbre de hacerlo.

Asimismo, los peruanos esgrimen otras razones que generan su recelo hacia este canal, como el no querer brindar su dirección ni datos personales (23%), en las tiendas hay productos más surtidos (22%), no poder probar los productos 22%), desconfiar de la calidad del producto (21%), dudar del servicio de entrega (21%), desconfiar de la empresa que hace el envío (18%), entre otros.