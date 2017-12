El futbolista del Manchester United , Zlatan Ibrahimovic , no tuvo mejor idea para esta Navidad que llevarles regalos a unos niños de la fundación que es financiada por el mismo club inglés.

El jugador sueco portaba bolsas llenas de presentes como camisetas del equipo, videojuegos, gorras, entre otros obsequios.

El video de este gesto de Ibrahimovic fue publicado en las redes sociales del Manchester United. En el material se ve a varios niños que habían sido reunidos para una sesión recreativa, pero grande fue su sorpresa al ver al deportista.

Uno de esos niños se llama Shia y se mostró muy extasiado al tener a su ídolo tan cerca.

"No puedo creer que esté en el campo de entrenamiento del primer equipo, y he conocido a Zlatan y él me dio FIFA 18. ¡No puedo creerlo! Solo tengo nueve años y esto me está sucediendo, ¡es el mejor día de mi vida!", dijo.

