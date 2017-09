El ex jugador de fútbol Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid e icono de la selección de Francia, fue protagonista de un emotivo momento al recordar a su padre durante una entrevista televisiva.

Esta vez, a manera de celebrar los 40 años del programa deportivo Telefoot, le realizaron una larga entrevista para repasar su carrera. Sin embargo, el mejor momento llegó cuando le mostraron imágenes de su padre, Smail Zidane, hablando de él.

La carga emotiva fue tanta que el estratega de la ‘Casa Blanca’ no aguantó y lloró. "Él siempre ha sido mi ejemplo, al igual que mi madre. Es un guía para mí. Me han educado bien y lo que me enseñaron no tiene precio. Eso lo trato de aplicar a mis hijos", expresó Zinedine.

Tras esta escena registrada en imágenes, queda en evidencia que el ejemplo de su padre influyó bastante para que él sea alguien reconocido en el mundo del fútbol y también pueda crecer como persona.