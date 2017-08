Zidane: "No me he planteado un equipo sin Cristiano Ronaldo"

Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, manifestó, según el diario As, que Cristiano Ronaldoestá feliz en el Real Madrid y por consiguiente no se moverá del club.

"No me he planteado un equipo sin Cristiano. Él está aquí y no se va a mover del Real Madrid”, comenzó diciendo el estratega francés.

“Es su club, su equipo, su ciudad. Está encantado con todo lo que hay en Madrid. No tengo ninguna duda", agregó.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo hizo noticia al mostrar su incomodidad frente al tema de la Hacienda y es por ello que desde ahí se dijo mucho que el ‘luso’ se iría del club. De momento, el delantero sigue siendo del Real Madrid. ¿Se irá?