Zidane: "Nos hemos esforzado, por eso me molesta"

Real Madrid no atraviesa su mejor momento en la Liga española pues el hoy perdió por 2-1 frente al recién ascendido Girona.

El técnico ‘merengue’, Zinedine Zidane, es la primera persona en reconocer el esfuerzo del equipo por tratar de llevarse los tres puntos y es por eso que le molesta el resultado.

"No creo que jugáramos mal. No ha faltado intensidad. Nos hemos esforzado, por eso me molesta. Son más detalles de concentración, hemos dado la cara”, sostuvo el estratega francés en conferencia de prensa

“Hoy perdemos tres puntos. Estamos a ocho, pero no va a cambiar nada. Lo podemos levantar, vamos a tener días mejores y los rivales perderán puntos", agregó.

Zidane, a su vez, sabe que curiosamente el rendimiento de sus dirigidos es muy distinto a lo presentado en Champions pues en dicho certamen si logran sumar.

"Son cosas que están pasando en Liga. Vamos a seguir con el trabajo, porque eso lo estamos haciendo. No estoy preocupado", sentenció.