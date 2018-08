El futbolista Ysrael Zúñiga se retirará del fútbol profesional este sábado cuando su equipo Melgar enfrente a San Martín por la última fecha del Torneo Apertura 2018.

Sin embargo, el delantero nacional anunció que organizará un partido de despedida en diciembre y estarán presentes sus ex compañeros.



"Voy a realizar mi propio partido de despedida en diciembre, donde compartiré con todos mis excompañeros de todos los equipos. El club quería que me retire acá en Arequipa, jugando siquiera unos minutos. Igual estoy entrenando con la reserva todo lo que es trabajo físico para no estar mal en caso me ponga a jugar, seguramente me regalarán algunos minutos contra San Martín", expresó Zúñiga a Exitosa.

"Dejé prácticamente de entrenar con el equipo hace un par de semanas, pero siempre está la alegría de poder volver a pisar una cancha después de varios días, pero es duro dejar de jugar luego de 26 años. Ya me llegó mi momento y hay que asumirlo", agregó el popular 'Cachete', quien tiene 41 años.