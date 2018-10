Más allá del golpe y las quejas de dolor, Neymar ha sido pillado de no respetar las reglas en el PSG vs. Napoli, jugado este miércoles por Champions League. En imágenes captadas por la televisión, se ve que el brasileño no usó medias completas como manda el reglamento sino las clásicas cortadas hasta le tobillo.

Fue en los primeros minutos del partido, cuando Neymar recibió una patada casual de su compañero Edison Cavani en una acción de ataque, donde quedó al descubierto. Los médicos del club llegaron a atenderle y el brasileño no tuvo necesidad de sacarse el zapato ni la media.

Bastó simplemente con subirla desde el tobillo a la pantorrilla para que le apliquen el eter debido y sea examinado al borde del campo. Lo peor es que uno de los asistentes pasó al lado del brasileño y no le dijo nada. Al final, el brasileño bajó su media hasta el tobillo y volvió a jugar como si nada.

Recordemos que el reglamento indica que los futbolistas deben usar medias completas que vayan desde la punta del pie hasta la rodilla, así como canilleras, para su seguridad. 'Ney' no hizo caso y quedó al descubierto.

TE PUEDE INTERESAR